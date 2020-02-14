"Menos discurso e mais ação", cobra leitora após ataques em Vitória

Ônibus incendiado na avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os ataques tiveram repercussão nacional, com a cobertura da imprensa, e mobilizaram os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários selecionados de nossas redes sociais:

Gente, que tristeza! Onde estão nossos governantes? Cidadão não tem direito de ir e vir, estamos à mercê dessa guerra! Até quando vamos suportar, senhor governador? (Regina Brommons)

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A diferença de hoje é o “barulho”, porque a insegurança é todo dia. Só nas estatísticas que a segurança vai bem. (Leonardo Amorim)

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Isso é típico das grandes cidades com comunidades no limite, em qualquer lugar no Brasil ou no mundo, onde há crescimento desordenado nos centros e tráfico de drogas. Mas parece que tudo que acontece, só acontece em cidades do ES. (Rubia Ferreira)

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São muitas conversas, inteligência, reuniões, investigações, ocupação de bairros por polícia e isso se repete cada vez mais. Só policiais arriscando a vida e a Justiça não reage. (José Maria Gonçalves)

Os capixabas merecem no mínimo respeito das autoridades que ganham uma fortuna para nos defender! Menos discurso e mais ação! O povo está cansado! (Nazarete Marques)

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Esperamos que seja criada uma força-tarefa com policiais altamente treinados, acreditamos nos nossos policiais. Que seja criado um Bope ou uma Rota, algo assim, que não saia para brincar e sim para resolver. (Alessandro Brugnara)

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Confio em nossos policiais e no serviço de inteligência. Vão dar resposta para as comunidades. (Dudu Moraes)

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O sono do príncipe depende do soldo do soldado. (Rafael Medina)

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Não é sobre força apenas. É sobre preparo, estratégia e valorização desses nossos heróis. (Adriana Bôas)

Governador, você está pagando para ver o caos. Valorize a segurança pública. (Uberlan Godim)

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Há muito tempo a força policial não é valorizada com o devido respeito e reconhecimento de seu valor. (Paulo Cesar Machado)

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Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a polícia não tem estrutura para combater essa barbaridade que está acontecendo, não só no Espírito Santo. (Jenilda Heiderique)

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Falta de planejamento. Se tivesse uma guarita na Av. Leitão da Silva para ficar uma viatura 24 horas por dia isso dificilmente aconteceria. Em uma avenida grande e movimentada como essa, era para ter sido incluída uma guarita no projeto. (Joando Lopes de Souza)

Engraçado que no sábado passado, para evitar uma festa no bairro nobre de Vitória, era possível ver policiais de tudo que era jeito. Agora nesta situação bem mais grave que aquela quase não se vê uma polícia. Uma vergonha, viu! (Loh Feijó Andrade)

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A crise de criminalidade é fruto da impunidade. Para acabar com a crise, precisamos melhorar nosso sistema judicial, recuperando a polícia e ajustando as leis. (Bruno Falce)

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Misericórdia, que triste o que está acontecendo com nosso Estado. (Ana Neri)

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Cadê o policiamento prometido? Não existe segurança em toda a Grande Vitória. Esse é resultado do imposto que pagamos: total falta de segurança, de educação, de saúde… Que vergonha! (Maria José Pereira)

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Agora imagina morar em uma favela, onde acontece isso todos os dias. (Eliezer Vieira)

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