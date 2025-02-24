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Crime ambiental

Dono de mansão desmata área nativa para ter vista de lagoa na Serra

Polícia Ambiental flagrou desmatamento em área de preservação em residencial de luxo após receber denúncia

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 12:05

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

24 fev 2025 às 12:05
A Lagoa Jacuném, na Serra, deve ganhar em breve um projeto de construção de um parque, que terá ações culturais
Proprietário mandou desmatar árvores nativas nas proximidades da Lagoa Jacuném Crédito: PMS
Um crime ambiental foi flagrado no dia 6 de fevereiro nas propriedades do residencial Boulevard Lagoa, na Serra. A Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia de desmate irregular em uma Área de Proteção Ambiental (APA) do município. Ao chegarem no local, identificaram que o dano foi causado em espécies de árvores nativas da região nas proximidades da Lagoa Jacuném. Segundo a polícia, a motivação do crime foi o desejo do dono do imóvel de ter vista para a lagoa.
Na ocorrência, os policiais identificaram o proprietário de uma empresa contratada para realizar o desmatamento como responsável pelo crime e que revelou aos oficiais que estava agindo sem autorização. As irregularidades não param por aí. O homem contou que utilizou facão, foice e motosserra para podar as árvores do local, o que foi confirmado pelas marcas nos troncos.
Ao ser questionado pela polícia, confessou que, apesar de a motosserra ser de sua propriedade, não possuía permissão para usar o equipamento.
Dono de mansão desmata área nativa para ter vista de lagoa na Serra
Durante a abordagem, o funcionário contou aos oficiais que um outro homem seria o contratante do serviço. Em contato com os policiais, esse segundo homem revelou que era responsável pelas obras em andamento na casa e que os donos haviam solicitado o desmate para ter vista para a Lagoa Jacuném. Os suspeitos de 34 e 43 anos foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Sobre o estado da vegetação, a Polícia Militar Ambiental identificou que a região nativa tinha características de estado médio de regeneração. Os funcionários da empresa já tinham descartado os outros materiais provenientes do desmatamento.
Em nota, a Polícia Civil declarou que “dois suspeitos, de 34 e 43 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Serra, foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.” O caso segue em investigação.
Em nota a Associação Boulevard Lagoa (ABL), responsável pela administração do residencial, informou que a entidade abriu procedimento administrativo interno para apurar e decidir acerca dos fatos. Além disso, foram informados sobre a denúncia realizada a Promotoria Ambiental de Serra e dos procedimentos já instaurados pela Prefeitura Municipal de Serra (PMS) e Polícia Militar Ambiental (PMS).
A reportagem de A Gazeta procurou a  Prefeitura da Serra, através da Secretaria de Meio Ambiente desde a última quinta-feira (21), para saber se os responsáveis pelo crime sofreram algum tipo de sanção administrativa, receberam multas ou penalidades devido às infrações cometidas, mas até o momento da publicação da matéria não houve resposta. 

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