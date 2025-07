Boxe

Yamaguchi Falcão celebra vitória em noite de homenagem ao pai Touro Moreno

O capixaba venceu a luta principal da noite da Copa Touro Moreno, no último sábado (12), em sua volta ao ringue

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:15

Yamaguchi vencedor da luta contra o Sergio Dantas Crédito: Lucas Carvalho/Copa Touro Moreno

A Copa Touro Moreno, torneio de boxe para homenagem o treinador e boxeador capixaba Touro Moreno, pai dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão, aconteceu no último sábado (12), em Cariacica. O evento também marcou a volta de Yamaguchi aos ringues, e com vitória do lutador multicampeão.>

O medalhista olímpico definiu esta luta como um grande recomeço de carreira. “É uma vitória muito importante para mim e para minha família, é como um recomeço. E, em uma noite de homenagem para meu pai, é mais especial ainda. Ele nunca teve uma homenagem na vida, no esporte”, declarou o boxeador após a vitória.>

Quem também marcou presença na noite, foi o neto de Touro Moreno, o capixaba Yuri Falcão, de 22 anos, sobrinho dos medalhistas olímpicos. Yuri é atleta da seleção brasileira de boxe, medalhista de ouro da World Boing Cup Finals, da etapa brasileira da Copa do Mundo de Boxe, e medalhista de bronze no Pan-americano de Santiago, no Chile.>

O lutador Arcelino 'Popó' Freitas, que também esteve presente no evento, falou sobre a importância do torneio e como o governo precisa voltar a atenção aos ídolos do esporte no ES. "Aqui neste Estado tem dois medalhistas olímpicos, prata e bronze, e precisam de reconhecimento. A gente vê o Yamaguchi hoje, trabalhando de motorista de aplicativo, não é que seja ruim, mas o Estado tem que ajudar porque ele é o nosso campeão, quando ele ganha medalha, ele representa o Brasil e o Espírito Santo", disse.>

Touro Moreno, o aniversariante e homenageado da noite, com o ícone do boxe, Popó de Freitas Crédito: Lucas Carvalho/Copa Touro Moreno

Resultado da Copa Touro Moreno

Vitor Hugo (Nunes Tem) x Davi Bettcher (R- Boxe) 57 kg - VITOR HUGO VENCEDOR

Gabriel Silva (Antônio Boxe Tem) x Henrique Quebra Ossos (Monkilla Team) 65 kg – HENRIQUE VENCEDOR

Quemoel Borges (R-BOXE VV) x Gutierrez Gomes (R-BOXE Vix) 75 kg – QUEMOEL VENCEDOR

Anderson dos Santos (BA) x Pablo Maia Suricato (ES) 63,5kg - SURICATO VENCEDOR

Wellington dos Santos (BA) x Ronald Ribeiro (ES) 57,2 kg – RONALD VENCEDOR

Alexandre Tyson (RJ) x Luciano Falcão (ES) 90,7 kg - LUCIANO FALCÃO VENCEDOR

Sergio Dantas (BA) x Yamaguchi Falcão (ES) 82 kg Peso combinado – YAMAGUCHI VENCEDOR >

