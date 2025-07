Automobilismo

Hugo Cibien vence a primeira corrida noturna da história da Copa Truck

O piloto é o primeiro capixaba a ganhar na principal categoria de caminhões do país

Publicado em 14 de julho de 2025 às 16:15

A primeira vitória de Hugo Cibien na Copa Truck veio justamente na inédita corrida noturna que abriu, no último sábado (12), a quinta das nove etapas da temporada 2025. Foi a primeira vitória de um piloto capixaba na categoria top do automobilismo brasileiro e umas das principais categorias de caminhões do planeta.>

"Uma noite muito emocionante, principalmente porque o caminhão teve uma quebra na etapa anterior, em Tarumã, e foi remontado. Não houve tempo de testar, e fomos direto para os treinos em Cascavel. Eu me sinto muito bem pilotando à noite, e meu caminhão particularmente ficou com uma aderência muito boa nessa condição", disse Cibien.>

Hugo venceu de ponta a ponta na categoria Elite, saiu da pole position, mas não teve um segundo de sossego nos 22 minutos da prova. Cruzou a linha de chegada 0,329s à frente de Rafa Lopes, que recebeu a bandeirada praticamente lado a lado (apenas 0,052s de vantagem) com Arthur Scherer. >

"O Scherer ficou em cima de mim a corrida praticamente toda, era mais rápido que eu em alguns pontos, e tive que administrar as tentativas de ultrapassagem desde o início, sem margem para o menor erro. Foi muito intenso, e por isso mais gostoso ainda”, disse o piloto.>

Resultado geral

Na corrida de domingo, largando em oitavo, Cibien teve que frear forte para evitar um acidente na largada, travou as rodas e caiu para último, 19º entre todos os caminhões da sua categoria que estavam na pista. Veio escalando o pelotão, e mesmo com disputas muito acirradas, quando foi espremido no muro na reta principal por Daniel Kelemen.>

Mesmo assim o capixaba, chegou a ostentar uma quinta colocação. Mas uma punição de dez segundos por um incidente com Diogo Moscato, fez Cibien cair para o sexto lugar, sua colocação final na segunda corrida do Elite, o que não tirou o brilho do histórico fim de semana do capixaba na Copa Truck. >

