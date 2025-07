Boxe

Yamaguchi Falcão volta aos ringues na Copa Touro Moreno

O evento que homenageia o pai do lutador acontece neste sábado (12), em Cariacica, e tem entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível

A noite contará com confrontos de alto nível, incluindo a volta de Yamaguchi Falcão aos ringues. Além disso, o evento contará com a presença do ícone do boxe brasileiro, Acelino 'Popó' Freitas, que participará da homenagem ao Touro Moreno. Ao todo, serão 3 lutas amadoras e 6 profissionais.>