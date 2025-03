71ª edição

Volta da Taputera acontece neste fim de semana na Baía de Vitória

Conforme o Iate Clube do Espírito Santo são previstos 200 navegantes para a tradicional regata

Com um percurso de aproximadamente 16 km, a regata é dividida em dois dias. ( Cesar Sartório/Divulgação)

A 71ª edição da Volta da Taputera, uma das regatas mais tradicionais do Espírito Santo, acontece neste fim de semana na Baía de Vitória. No sábado (15), competem as embarcações da classe Oceano. Já no domingo (16) é a vez dos veleiros da classe Monotipo. A expectativa do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), organizador do evento, é reunir cerca de 200 navegantes.

Criada na década de 1940, a prova se consolidou como um marco do calendário náutico capixaba. Além de atrair velejadores experientes, a competição também recebe novos atletas que buscam testar suas habilidades no percurso de aproximadamente 16 km.

A regata é conhecida não apenas pelas paisagens da Baía de Vitória, mas também pelos desafios técnicos. Mudanças constantes nos ventos e fortes correntes que exigem precisão nas manobras. "As condições variáveis tornam a prova ainda mais emocionante. É um percurso belíssimo, e demanda estratégia dos competidores", afirma o Comodoro do ICES, Fabiano Pereira.

O nome "Taputera" tem origem na língua Tupiniquim e faz referência a uma pedra submersa no canal de Vitória, identificada durante a construção do porto da cidade.

são previstos mais de 200 navegantes na Baía de Vitória. (Cesar Sartório)

Tradição e renovação na vela capixaba

Mais do que uma competição, a Volta da Taputera reforça o compromisso do Iate Clube com a formação de novos velejadores. Em janeiro deste ano, a instituição sediou o Campeonato Brasileiro de Optimist, uma das principais portas de entrada para jovens no esporte.

"O evento mantém viva a tradição náutica do Espírito Santo e também busca incentivar a prática da vela entre as novas gerações", destaca Pereira.

Programação e inscrições

As inscrições para a regata se encerram na sexta-feira (14). No sábado (15), as embarcações da classe Oceano largam às 12h. No domingo (16), é a vez dos veleiros da classe Monotipo, também com início ao meio-dia.

Taxas de inscrição:





R$ 30,00 por velejador (Monotipos)



R$ 150,00 por embarcação (Oceano)



