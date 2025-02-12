Vila Velha recebe a 1ª etapa do Estadual de Jiu-jitsu Desportivo

Lutadores de Jiu Jitsu Crédito: Cleison Baptista | Sport.jiujitsu

Este final de semana promete para quem é fã de artes marciais. Neste domingo (16), cerca de mil atletas irão disputar a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo, competição que acontece na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O torneio, organizado pela Federação de Jiu-jitsu Desportivo do Espírito Santo (FJJDES), terá premiação em dinheiro e os resultados contarão pontos para o ranking capixaba da modalidade na temporada 2025.

A expectativa dos organizadores é de que mais de quatro mil pessoas compareçam ao ginásio durante todo o dia de evento, e as principais equipes do Estado irão enviar os seus melhores atletas para o torneio, com destaque para a GFteam, Atos e Fusão. Serão 42 lutadores "faixas-pretas" no evento, como Robson Motta, de Vila Velha; Wellington Eller, atleta Master; e destaque para a faixa-preta feminina Raquel de Jesus. Já entre os Projetos Sociais, as equipes com os maiores números de atletas são Kong Fighters e Alma BJJ, seguidos por Crescer BJJ.

Os três competidores que subirem ao pódio de cada categoria vão receber medalhas, prêmios em dinheiro para os campeões que totalizam dez mil reais, além de troféus para as equipes e projetos sociais que forem vencedores. A competição seguirá as regras da CBJJD e o 1º colocado em cada categoria de peso vai ganhar 350 pontos no ranking capixaba, enquanto no absoluto serão 400 pontos para o 1º lugar. Ao todo, a etapa contará com o número recorde de 914 inscritos.