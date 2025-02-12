Brasil testa domínio em piscina de ondas na estreia do surfe em Abu Dhabi

A chegada da etapa de Abu Dhabi ao Circuito Mundial de Surfe da WSL marca um novo capítulo para as competições em ondas artificiais. Até nesta quarta-feira (12), todas as disputas em piscinas haviam acontecido no Surf Ranch, a famosa piscina de Kelly Slater na Califórnia. E se tem um país que historicamente dominou esse tipo de evento, é o Brasil.

Abu Dhabi ao Circuito Mundial de Surfe da WSL marca um novo capítulo para as competições Crédito: Surf Abu Dhabi

DOMÍNIO VERDE-AMARELO

Nas quatro etapas realizadas no Surf Ranch, o Brasil venceu três. E nos três títulos conquistados, o vice-campeão também foi brasileiro.

No único evento que um estrangeiro levou a melhor, em 2023, o Brasil ainda garantiu o segundo lugar - em uma etapa marcada por polêmicas. Foi nessa ocasião que Gabriel Medina, com apoio de Filipe Toledo e Italo Ferreira, publicou uma carta aberta criticando a WSL, gerando repercussão global no surfe.

MEDINA FORA DA DISPUTA

Apesar do histórico dominante do Brasil em piscinas de onda, a etapa de Abu Dhabi terá uma grande ausência: Gabriel Medina. O tricampeão mundial e maior vencedor de eventos em piscinas não competirá devido a uma lesão sofrida na pré-temporada, que deve tirá-lo de todo o ano.

Sem ele na disputa, a responsabilidade de manter o domínio brasileiro recai sobre Filipe Toledo e Italo Ferreira, que também têm experiência e bons resultados em ondas artificiais.

Histórico masculino em piscina de ondas:

2017 - Campeão: Gabriel Medina / Vice: Filipe Toledo (evento teste)

2018 - Campeão: Gabriel Medina | Vice: Filipe Toledo



2019 - Campeão: Gabriel Medina | Vice: Filipe Toledo



2021 - Campeão: Filipe Toledo | Vice: Gabriel Medina



2023 - Campeão: Griffin Colapinto (EUA) | Vice: Italo Ferreira



BRASIL BUSCA 1ª VITÓRIA NO FEMININO

Se no masculino o Brasil domina as etapas, no feminino a história é diferente. Nenhuma brasileira venceu uma etapa do Mundial nesse tipo de ambiente até nesta quarta-feira (12). As disputas no Surf Ranch sempre foram dominadas por nomes como Carissa Moore, Stephanie Gilmore, Johanne Defay e Lakey Peterson.

Desde o evento teste em 2017, foram cinco edições oficiais na piscina do Kelly Slater, e Carissa Moore levou a melhor em três delas. A havaiana, no entanto, não estará na disputa este ano, já que decidiu se afastar da elite para se dedicar à gravidez.