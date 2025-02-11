Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Doncic estreia nos Lakers com festa, conexão com LeBron e passe com sorriso
Início animador

Doncic estreia nos Lakers com festa, conexão com LeBron e passe com sorriso

Em sua primeira partida pelo Los Angeles, esloveno anota 14 pontos após dois meses de inatividade

Agência FolhaPress

11 fev 2025 às 09:58
O esloveno Luka Doncic foi só sorrisos em sua estreia nos Los Angeles Lakers.
Lebron James e Luka Doncic Lakers x Jazz Crédito: Jesse Johnson-Imagn Images/Reuters/Folhapress
Os Lakers prepararam uma festa para a primeira partida do armador após a troca bombástica que chocou a NBA. Jogando em seu ginásio, a equipe lotou a Crypto.com Arena com camisas 77 do novo astro e elevou a atmosfera para a grande atração da noite. O jogador foi ovacionado ao entrar na quadra.
Doncic recebeu um recado especial da lenda LeBron James antes de a partida começar. "Luka, seja você mesmo, cara***. Não tente se adaptar, faça os outros se adaptarem a você", disse a estrela para o agora companheiro na rodinha dos jogadores.
A primeira cesta do armador pelo novo time foi de três. Na marca da linha, ele fintou o oponente, deu um passo para trás e arremessou. A bola fez um arco no ar, bateu no aro antes de passar pela rede e levantou o ginásio. Antes disso, ele já havia invadido o garrafão adversário após receber passe de LeBron e acionou Jaxton Hayes com uma ponta aérea.
Luka desfilou pela quadra, anotou 14 pontos em 23 minutos e ajudou o Lakers a engatar a sexta vitória seguida. O time da casa passou pelo Utah Zazz por 132 a 113, com LeBron de cestinha, com 24 pontos. O novo armador também teve cinco rebotes e quatro assistências na partida.
Doncic já deu indícios do que será sua parceria com LeBron James e deu até uma assistência sorrindo. No final do segundo quarto, o armador recuperou uma bola no seu garrafão e mandou um passe atravessando a quadra para o companheiro. Quando viu o camisa 23 completamente livre, Luka não escondeu a felicidade e deu a assistência com um sorriso no rosto.
A nova parceria retorna a ação na quarta (12), novamente contra o Jazz, mas no Delta Center. Os Lakers estão em quarto na conferência oeste, com 32 vitórias e 19 derrotas na temporada.

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados