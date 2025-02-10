Ponta da Fruta recebe competições de skate, patins e BMX racing

A Praia da Ponta da Fruta, em Vila Velha, será palco do 4º Xtreme, um evento esportivo que reúne competições de skate, patins e BMX racing, além de apresentações culturais, no dia 15 de fevereiro. Com início às 8h, a programação promete agitar atletas e o público com disputas eletrizantes e muita música.
O destaque desta edição é o 1º Campeonato Capixaba de BMX Pump Track, uma competição inédita no estado. O evento é aberto a diversas categorias, incluindo mirim, iniciante, amador, MTB e pró BMX estilo livre. Além disso, todos os participantes concorrerão a troféus, medalhas e brindes. Para se inscrever, basta doar 2 kg de alimento não perecível.
Programação do evento
- 8h – Montagem das tendas e sonorização
- 9h – Início das inscrições
- 9h30 às 12h – Treinos livres e inscrições
- 13h30 – Abertura oficial com autoridades e representantes do esporte
- 14h – Apresentação cultural (teatro)
- 15h às 16h – Campeonato de skate e patins
- 16h – Apresentação de grupo de dança
- 16h30 – 1º Campeonato Capixaba de BMX Pump Track (feminino e masculino)
- 18h – Encerramento com show musical de *hip-hop e pop rock
Organização e impacto social
À frente da organização está Marcelo Rosa, que já foi campeão brasileiro e sul-americano de bicicross. Ele já presidiu a Federação Capixaba de Ciclismo, e hoje trabalha para fortalecer o BMX e outras modalidades na região. “O Xtreme é um projeto que busca resgatar jovens da marginalidade e integrá-los ao esporte. Nosso objetivo é ampliar o acesso a essas modalidades e incentivar o crescimento do esporte na Grande Vitória”, destaca Marcelo.
O evento também contará com apresentações de dança, teatro e batalhas de breakdance, que fazem parte da programação cultural. Segundo Marcelo, o campeonato vem ganhando destaque e, a cada ano, atrai mais atletas e público.
Participação e incentivo ao esporte
A expectativa é de um público maior nesta edição, com a participação de novos atletas e crianças da região. “Queremos que as crianças e jovens tenham um espaço para competir e se divertir gratuitamente. O evento é uma oportunidade de fomentar a cultura e o esporte local”, afirmou o organizador.
Com entrada gratuita, o 4º Xtreme promete ser um marco para os esportes radicais no Espírito Santo.
Serviço
- Local: Ponta da Fruta, Vila Velha - ES
- Data: 15 de fevereiro (sábado)
- Horário: A partir das 17h
- Entrada: Gratuita (inscrições com 2 kg de alimento não perecível)