Ponta da Fruta recebe competições de skate, patins e BMX racing

4° xtreme acontece na Ponta da Fruta Crédito: QG Radical

A Praia da Ponta da Fruta, em Vila Velha, será palco do 4º Xtreme, um evento esportivo que reúne competições de skate, patins e BMX racing, além de apresentações culturais, no dia 15 de fevereiro. Com início às 8h, a programação promete agitar atletas e o público com disputas eletrizantes e muita música.

O destaque desta edição é o 1º Campeonato Capixaba de BMX Pump Track, uma competição inédita no estado. O evento é aberto a diversas categorias, incluindo mirim, iniciante, amador, MTB e pró BMX estilo livre. Além disso, todos os participantes concorrerão a troféus, medalhas e brindes. Para se inscrever, basta doar 2 kg de alimento não perecível.

Programação do evento

8h – Montagem das tendas e sonorização



– Montagem das tendas e sonorização 9h – Início das inscrições



– Início das inscrições 9h30 às 12h – Treinos livres e inscrições



– Treinos livres e inscrições 13h30 – Abertura oficial com autoridades e representantes do esporte



– Abertura oficial com autoridades e representantes do esporte 14h – Apresentação cultural (teatro)



– Apresentação cultural (teatro) 15h às 16h – Campeonato de skate e patins



– Campeonato de skate e patins 16h – Apresentação de grupo de dança



– Apresentação de grupo de dança 16h30 – 1º Campeonato Capixaba de BMX Pump Track (feminino e masculino)



– 1º Campeonato Capixaba de BMX Pump Track (feminino e masculino) 18h – Encerramento com show musical de *hip-hop e pop rock



Organização e impacto social

À frente da organização está Marcelo Rosa, que já foi campeão brasileiro e sul-americano de bicicross. Ele já presidiu a Federação Capixaba de Ciclismo, e hoje trabalha para fortalecer o BMX e outras modalidades na região. “O Xtreme é um projeto que busca resgatar jovens da marginalidade e integrá-los ao esporte. Nosso objetivo é ampliar o acesso a essas modalidades e incentivar o crescimento do esporte na Grande Vitória”, destaca Marcelo.



O evento também contará com apresentações de dança, teatro e batalhas de breakdance, que fazem parte da programação cultural. Segundo Marcelo, o campeonato vem ganhando destaque e, a cada ano, atrai mais atletas e público.

Participação e incentivo ao esporte

A expectativa é de um público maior nesta edição, com a participação de novos atletas e crianças da região. “Queremos que as crianças e jovens tenham um espaço para competir e se divertir gratuitamente. O evento é uma oportunidade de fomentar a cultura e o esporte local”, afirmou o organizador.

Com entrada gratuita, o 4º Xtreme promete ser um marco para os esportes radicais no Espírito Santo.

Serviço