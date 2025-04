Voando

Surfe: Italo Ferreira brilha na Austrália; oito brasileiros seguem vivos

O Brasil voltou com tudo ao mar em Bells Beach.

3 min de leitura min de leitura

O Brasil voltou com tudo ao mar em Bells Beach. Após três dias de espera, o segundo dia da etapa teve 16 baterias disputadas e oito brasileiros seguem vivos na briga pelo título na Austrália. E quem deu o tom da performance verde-amarela foi Italo Ferreira, líder do ranking mundial e dono da melhor atuação do evento até agora.

Alejo Muniz avança o round 3 em Bells Beach. (Foto: Aaron Hughes/World Surf League)

ITALO COMANDA EM BELLS

Italo Ferreira foi o grande destaque do segundo dia. Com uma atuação dominante, ele cravou a melhor nota (8.50) e o maior somatório do evento até agora (15.67), avançando com folga direto ao Round 3.

Italo apostou em manobras explosivas e linhas precisas mesmo com o mar mexido, e deixou o marroquino Ramzi Boukhiam e o australiano Xavier Huxtable sem chances. Ao fim da bateria, ainda ajudou a carregar Boukhiam, que saiu lesionado da água.

BRASILEIROS EM ALTA

Além de Italo, outros nomes da Brazilian Storm garantiram vaga direta no Round 3. Samuel Pupo venceu com autoridade a primeira bateria do dia, ditando o ritmo com notas consistentes e mostrando boa leitura mesmo com o vento atrapalhando a formação.

Já Yago Dora se classificou em segundo em uma bateria equilibrada, ao lado de Ian Gentil. O brasileiro manteve regularidade e usou bem a prioridade nos momentos decisivos.

Miguel Pupo também fez o suficiente para passar direto, avançando em segundo lugar atrás do norte-americano Jake Marshall.

Filipe Toledo, campeão em Bells em 2022, foi outro que não brilhou, mas fez o necessário para evitar a repescagem. Ele terminou em segundo em uma bateria vencida pelo mexicano Alan Cleland.

REPESCAGEM

A repescagem teve altos e baixos para os brasileiros. Em uma bateria 100% brasileira, João Chianca, o Chumbinho, mostrou personalidade para buscar a virada nos minutos finais e avançar em segundo. Alejo Muniz venceu o confronto com boas escolhas de onda e garantiu também sua vaga no Round 3. Quem acabou eliminado foi Ian Gouveia, que não encontrou as ondas que precisava para reagir.

Edgard Groggia foi o primeiro brasileiro eliminado do Rip Curl Pro Bells Beach. Ele voltou a terminar em último lugar, dessa vez na repescagem, e finalizou a prova australiana em 33º lugar.

Deivid Silva também não se recuperou na repescagem após cair em sua primeira bateria do dia. O brasileiro chegou perto da virada no fim, mas terminou em último lugar na terceira bateria da fase e se despediu do evento em 33º lugar.

LUANA SILVA AVANÇA

No feminino, Luana Silva segue firme na Austrália. A brasileira venceu sua bateria na repescagem com uma atuação segura contra a norte-americana Caroline Marks e a australiana Carly Shanahan.

Luana construiu o placar com um 5.33 e um 4.27, mostrando boa leitura e controle nas direitas de Bells. Com o resultado, garantiu vaga nas oitavas de final e mantém viva a esperança brasileira entre as mulheres.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta