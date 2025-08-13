Home
>
Mais Esportes
>
Receba Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo

Receba Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo

Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta Rebeca Andrade, 26, anunciou a aposentadoria do aparelho nesta terça-feira (12)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:35

Olimpíadas
Com o ouro no solo, Rebeca Andrade se isolou como a maior atleta brasileira na história das Olimpíadas Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta Rebeca Andrade, 26, anunciou nesta terça-feira (12) que não vai mais competir em provas de solo. Durante participação na Rio Innovation Week, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, a atleta afirmou que sua decisão foi motivada por dores e pela necessidade de preservar sua saúde após cinco cirurgias no joelho.

Recomendado para você

Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta Rebeca Andrade, 26, anunciou a aposentadoria do aparelho nesta terça-feira (12)

Receba Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo

Evento integra o circuito mundial da modalidade e acontece entre os dias 17 a 21 de setembro

Etapa do torneio mundial de beach tennis acontece em Vitória

Os amigos Delmir Alves dos Santos e Nercy de Freitas cruzaram a linha de chegada em primeiro na estreia da prova, em 1989

Primeiros campeões da Dez Milhas Garoto relembram as conquistas

"O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los", disse a ginasta. "Sei que vocês amam quando faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos."

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rebeca conquistou quatro medalhas, entre elas o ouro na final do solo. Com seu desempenho na capital francesa, ela se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhadas, superando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela.

Além dos pódios em Paris, ela ganhou uma prata no individual geral e um ouro no salto nos Jogos de Tóquio-2020, realizados em 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

Seu história médico, por outro lado, tem três cirurgias no joelho direito após romper o LCA (Ligamento Cruzado Anterior) em 2015, quando ainda era adolescente. Em 2017, ela passou por novo procedimento cirúrgico ainda em decorrência da lesão. Em 2019, às vésperas do Pan de Lima, no Peru, ela voltou a ter um problema no local e precisou uma nova cirurgia.

Leia mais

Imagem - Etapa do torneio mundial de beach tennis acontece em Vitória

Etapa do torneio mundial de beach tennis acontece em Vitória

Imagem - Primeiros campeões da Dez Milhas Garoto relembram as conquistas

Primeiros campeões da Dez Milhas Garoto relembram as conquistas

Imagem - Piloto capixaba representa o Brasil em Festival de Balonismo da Capadócia

Piloto capixaba representa o Brasil em Festival de Balonismo da Capadócia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Ginástica Artística Rebeca Andrade

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais