Pilotos capixabas disputam o Brasileiro de Turismo Cross, em Goiás

Betinho Sartório e Liliu buscam o título inédito de campeões nacionais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:35

Betinho Sartório e Liliu disputam o Brasileiro de Turismo Cross, em Goiás Crédito: Neném Monteiro/Divulgação

Betinho Sartório e Anaylson Rui, o Liliu, estarão representando o Espírito Santo em Goiás, no Brasileiro de Turismo Cross. A competição acontece nesta sexta (18) e sábado (19), no Autódromo Acelera, localizado na cidade de Rio Verde, e receberá pilotos de diversos estados brasileiros, como Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Matogrosso do Sul.>

Betinho, de 63 anos, é o atual bicampeão do VTN Capixaba (23 e 24), líder da temporada 2025, e participará pela primeira vez de um campeonato nacional de velocidade na terra.>

"Estou indo pra vencer. Podem esperar nossa equipe no pódio. O trabalho nos carros já vem sendo feito desde o início do ano e o resultado virá. Estou bem fisicamente e com muita vontade de ter um título brasileiro. Dizem que já está na hora de eu parar. E até já pensei nisso, mas quero mais um estadual e, quem sabe, resolvo parar com o troféu de campeão brasileiro", aponta o piloto.>

Já, Liliu, de 50 anos, possui experiência em outros brasileiros de velocidade na terra, e acumula títulos estaduais. "Primeiro temos que ter carros bem preparados e eu venho trabalhando dia após dia com a equipe. Já temos os carros para últimos ajustes a serem feitos nos treinos, e daí é que vou fazer previsões. Só feras estarão na pista e cada um querendo figurar entre os primeiros, e nós estaremos na mesma pegada de sempre", esbraveja o piloto.>

O trajeto conta com um traçado desconhecido para a grande maioria dos competidores. Os capixaba embarcam rumo ao centro-oeste do país nesta quarta-feira (16), com o objetivo de aproveitar o máximo de horários de treinos possíveis. A programação para os pilotos inicia na quinta-feira (17).>

