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Bela atitude

Pedro Scooby paga despesas para jovem competir em Abu Dhabi

Caio Braga, de 13 anos, é lutador de jiu-jitsu e não tinha dinheiro para arcar com todos os custos da viagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2022 às 15:14

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 15:14

Pedro Scooby irá arcar com os custos de alimentação e hospedagem do garoto Caio Braga
Pedro Scooby irá arcar com os custos de alimentação e hospedagem do garoto Caio Braga Crédito: Instagram/Divulgação
O surfista Pedro Scooby realizou uma boa ação e ajudou o menino Caio Braga, de 13 anos, a participar de uma competição de jiu-jítsu. O garoto postou um story explicando que as passagens estavam garantidas para Abu Dhabi, local que ocorrerá o torneio, e faltavam apenas a hospedagem e alimentação.
O ex-BBB chamou Caio no Instagram e se dispôs a pagar o restante dos custos. O garoto, emocionado, postou o print dos dois nas redes sociais: "Meu Deus, O Pedro Scooby me chamou no Instagram para me ajudar com o restante dos gastos... As passagens estavam garantidas, mas ainda faltava hospedagem e alimentação, agora não falta mais nada, só treinar e trazer o ouro pro Brasil! Obrigado Pedro por me ajudar e realizar esse sonho."
Prints da conversa entre Pedro Scooby e Caio Braga
Prints da conversa entre Pedro Scooby e Caio Braga Crédito: Instagram/Divulgação

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