Pedro Scooby paga despesas para jovem competir em Abu Dhabi

O surfista Pedro Scooby realizou uma boa ação e ajudou o menino Caio Braga, de 13 anos, a participar de uma competição de jiu-jítsu. O garoto postou um story explicando que as passagens estavam garantidas para Abu Dhabi, local que ocorrerá o torneio, e faltavam apenas a hospedagem e alimentação.

O ex-BBB chamou Caio no Instagram e se dispôs a pagar o restante dos custos. O garoto, emocionado, postou o print dos dois nas redes sociais: "Meu Deus, O Pedro Scooby me chamou no Instagram para me ajudar com o restante dos gastos... As passagens estavam garantidas, mas ainda faltava hospedagem e alimentação, agora não falta mais nada, só treinar e trazer o ouro pro Brasil! Obrigado Pedro por me ajudar e realizar esse sonho."