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Aquisição inusitada

Lewis Hamilton se torna um dos proprietários do Denver Broncos: 'Empolgado'

Heptacampeão mundial de Fórmula 1 se tornou sócio minoritário do time de futebol americano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2022 às 13:58

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 13:58

Hamilton comemora troféu no pódio após vencer a GP São Paulo
Acostumado a vencer, Lewis Hamilton pretende devolver o Broncos para a disputa do Super Bowl Crédito: Reuters/Folhapress
Fotos recentes com o quarterback Russell Wilson e também com alguns nomes fortes do Denver Broncos já antecipavam o que estava por vir. Nesta terça-feira, a franquia do Colorado oficializou que o heptacampeão da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton faz parte minoritária dos proprietários do time de futebol americano.
Com um piloto "acostumado" a títulos, o Denver Broncos aposta que poderá voltar à disputa do Superbowl. Tricampeão da NFL, a equipe até foi para os playoffs na última temporada, mesmo com sete vitórias e nove derrotas. De cara, foi eliminada pelo Kansas City Chiefs com revés de 28 a 24. Desencantar após seis anos é a meta. E as palavras de incentivo e superação de Hamilton servirão de moticvação.
"Temos o prazer de receber o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton ao nosso grupo de proprietários. Ele é um competidor campeão que sabe o que é preciso para liderar uma equipe vencedora", disse Rob Walton, em nome do Walton-Penner Family Ownership Group, que dirige a franquia do futebol americano em nota oficial nas redes sociais do Denver Broncos.
"Bem-vindo ao Broncos Sir Irmãozinho! Tão feliz de estar nessa jornada com você. Lewis Hamilton eu não posso esperar para ver todos em Denver!", deu as boas-vindas Mellody Hobson, presidente da Starbucks e também proprietária dos Broncos.
Hamilton festejou a parceria com a equipe de futebol americano e até colocou uma imagem em seu Stories do Instagram com seu buldogue Roscoe trajando um lenço do Denver Broncos no pescoço.
"Empolgado em me juntar ao incrível grupo de proprietários e de me tornar parte da história dos Broncos. Esta é uma oportunidade única na vida, de impacto, de trabalhar com uma equipe de elite no mundo. Estou pronto para começar a servir como exemplo do valor de uma liderança mais diversificada em todos os esportes", escreveu o piloto da Mercedes.

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