NBB domina convocação da seleção para jogos das eliminatórias

A seleção brasileira de basquete foi convocada nesta segunda (17) para dois confrontos contra o Chile nos dias 27 e 30 de novembro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:44

Seleção Brasileira de Basquete faz a festa da torcida em Guarapari
Os principais nomes do basquete nacional entraram em quadra e jogaram uma partida de exibição no ES Crédito: Carlos Alberto Silva / A Gazeta

A seleção brasileira de basquete foi convocada nesta segunda (17) para dois confrontos contra o Chile nos dias 27 e 30 de novembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, no Catar. O destaque ficou para mais da metade dos jogadores estarem no NBB.

O primeiro jogo será no Chile, na cidade de Valdivia e o segundo será no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, às 19h10. Os jogos são válidos pelo grupo C das eliminatórias. 13 jogadores foram convocados e o Franca foi o clube com mais jogadores chamados: Georginho, Zú Junior e Lucas Dias. Líder do campeonato, o Flamengo cederá dois jogadores: Alexey e Gui Deodato

Minas, Pinheiros e Brasília também tiveram jogadores convocados. O time mineiro teve chamado Wini Braga, enquanto o Pinheiros terá Pedro Pastre no elenco nacional. Brunão, destaque do Brasília no confronto que tirou a invencibilidade do Minas, também estará na seleção. Ele e Zú Junior estiveram na seleção campeã da Universíade.

Dois nomes que estavam recentemente no NBB, Nathan Mariano - campeão pelo Franca -e Mathias Alessanco- fez um jogo pelo Pinheiros nesta temporada - , também estão presentes na lista. Fecham a convocação: Caio Pacheco, Reynan dos Santos e Léo Meindl.

