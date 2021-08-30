Morre mãe dos boxeadores capixabas Esquiva e Yamaguchi Falcão

Mãe de Esquiva e Yamaguchi Falcão, Maria Olinda faleceu nesta segunda-feira (30) Crédito: Reprodução

Uma notícia triste para quem acompanha a trajetória da família Falcão. Mãe dos boxeadores Esquiva e Yamaguchi, Maria Olinda Falcão Gomes faleceu na madrugada desta segunda-feira (30). Capixaba natural de Vila Velha, Maria Olinda tinha 58 anos e era esposa de Touro Moreno. No relacionamento de 43 anos tiveram onze filhos, entre eles os medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão. A causa da morte ainda não foi informada.

Em setembro do ano passado, Maria Olinda teve um surto nervoso e precisou ser internada na por alguns dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). À época a família informou que as causas do surto seriam investigadas pelos médicos. A suspeita de Covid-19 levantada no ano passado foi descartada já que os testes se apresentaram negativos à presença do coronavírus. Mesmo assim, ainda não se sabe se o surto nervoso tem ligação com o falecimento.

Esquiva recebeu com profunda tristeza a notícia da morte da mãe em Riverside, nos Estados Unidos, onde treina. O boxeador voltará ao Brasil nesta terça-feira (31) para o funeral. A família informará nas próximas horas o local e horário de sepultamento.

"É complicado. Eu quero falar, mas é uma dor sem explicação. Eu estou nos EUA e recebi a mensagem hoje pela manhã. Falei com a minha mãe ontem, e ela estava bem. Estou muito triste, a ficha não caiu ainda. Acabei de fazer exame de Covid-19 e viajo para o Espírito Santo para tentar chegar ao enterro na quarta-feira", afirmou Esquiva Falcão em live transmitida em sua conta oficial no Instagram.

Irmão de Esquiva, Yamaguchi também lamentou a morte da mãe em sua conta oficial no Instagram. "Sempre será a melhor mãe do mundo, obrigado! Hoje está com Deus, mãe te amo", postou o pugilista.

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