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Drama

Mãe de boxeador Esquiva Falcão é internada com falta de ar no ES

Após Esquiva vencer a luta contra Morramad Araújo no sábado (29), o atleta afirmou que sua mãe havia sido internada na noite deste domingo (30) 'por falta de ar forte'; os exames deram negativo para Covid-19, segundo o pugilista

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 18:27
Esquiva Falcão tem luta marcada para o dia 09 de novembro
Esquiva Falcão tem luta marcada para o dia 09 de novembro Crédito: Vitor Jubini
A mãe do boxeador capixaba Esquiva Falcão foi internada na noite deste domingo (30) com sintomas de falta de ar intensa, de acordo com o atleta. Os exames realizados nesta segunda-feira (31), porém, deram negativo para coronavírus. Maria Olinda Falcão estava na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, na Serra, mas será transferia para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Aracruz, onde seu estado de saúde será monitorado.
O drama vivido com a mãe veio um dia após Esquiva vencer por nocaute a luta contra o atual campeão brasileiro da categoria peso-médio Morramad Araújo, durante a 9ª edição do Boxing For You, realizada em São Paulo neste sábado (29). O boxeador afirmou que o resultado foi negativo para coronavírus e as causas do mal-estar estão ainda sendo investigadas.

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"Foi negativo pra coronavírus. Ela segue internada, mas já está conversando. Conseguimos vê-la, ela está melhor, mas vai precisar ficar internada por alguns dias ainda e vai ser transferida para Aracruz para fazer mais exames", disse, brevemente, o pugilista.
Esquiva postou em sua conta no Twitter na noite de domingo que sua mãe havia sido internada por "falta de ar forte". Ele publicou uma série de mensagens relatando a preocupação pela saúde da mãe e, na tarde desta segunda (31), anunciou que ela seria transferida para Ararcruz.

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