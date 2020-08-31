Mãe de boxeador Esquiva Falcão é internada com falta de ar no ES

A mãe do boxeador capixaba Esquiva Falcão foi internada na noite deste domingo (30) com sintomas de falta de ar intensa, de acordo com o atleta. Os exames realizados nesta segunda-feira (31), porém, deram negativo para coronavírus. Maria Olinda Falcão estava na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, na Serra, mas será transferia para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Aracruz, onde seu estado de saúde será monitorado.
O drama vivido com a mãe veio um dia após Esquiva vencer por nocaute a luta contra o atual campeão brasileiro da categoria peso-médio Morramad Araújo, durante a 9ª edição do Boxing For You, realizada em São Paulo neste sábado (29). O boxeador afirmou que o resultado foi negativo para coronavírus e as causas do mal-estar estão ainda sendo investigadas.
"Foi negativo pra coronavírus. Ela segue internada, mas já está conversando. Conseguimos vê-la, ela está melhor, mas vai precisar ficar internada por alguns dias ainda e vai ser transferida para Aracruz para fazer mais exames", disse, brevemente, o pugilista.
Esquiva postou em sua conta no Twitter na noite de domingo que sua mãe havia sido internada por "falta de ar forte". Ele publicou uma série de mensagens relatando a preocupação pela saúde da mãe e, na tarde desta segunda (31), anunciou que ela seria transferida para Ararcruz.