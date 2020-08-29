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Boxe

Após 6 meses sem lutas devido à pandemia, Esquiva Falcão volta ao ringue

Pugilista capixaba encara Morramad Araújo no Boxing For You 9, que acontece na noite deste sábado (29), em São Paulo

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 07:00
Esquiva Falcão tem luta marcada para o dia 09 de novembro
Esquiva Falcão vai em busca da vitória de número 27 na sua carreira no boxe profissional Crédito: Vitor Jubini
Após seis meses sem lutar, devido à pandemia do novo coronavírus, o pugilista Esquiva Falcão volta ao ringue na noite deste sábado (29). O capixaba, ao lado de Robson Conceição, é uma das atrações da noite no Boxing For You 9, evento da principal franquia de boxe da América do Sul. A luta, prevista para acontecer às 22h, acontece na Arena de Lutas, em São Paulo.
Esquiva se preparou para enfrentar um rival, mas vai lutar contra outro. Uma lesão ocasionou uma mudança de última hora para o duelo. Após ter quebrado o nariz, Davi Eliasquevici teve que ser substituído pelo campeão brasileiro peso-médio Morramad Araújo. O capixaba busca a 27 ª vitória em sua carreira. Ainda invicto no boxe profissional, o atleta da Top Rank lamentou a lesão do ex-rival, mas fez questão de enaltecer o novo oponente, que tem um cartel bem mais modesto, com cinco vitórias e quatro derrotas.

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"O meu adversário, o Davi, acabou quebrando o nariz durante um treinamento e não poderá mais lutar comigo, mas o "Boxing For You" já resolveu o problema e conseguiu encontrar um adversário em cima da hora, o Morramad, que também é brasileiro e campeão brasileiro. Vai ser páreo duro, experiente, acredito que vai dar uma boa luta."
Os dois atletas passaram muito bem pela pesagem oficial, que aconteceu nesta sexta-feira (28). Medalhista olímpico de prata em Londres 2012, Esquiva Falcão segue alimentando o sonho de se tornar campeão mundial de boxe e divide os treinos com as entregas de mini-pizza, feitas pela esposa, em Vila Velha. Mesmo assim, o atleta capixaba se preparou da melhor forma possível para este combate contra o rival amazonense, buscando o seu 19º nocaute na carreira.
"Estou treinando forte para dar a vitória ao Brasil, mais uma vitória pra mim. Sei que o Morramad é um atleta duro, tive alguns dias para estudar as técnicas dele, as habilidades e também algum defeito dele. Então não percam essa luta. Vai ser um combate duro porque o cara é campeão brasileiro."

CARD DO EVENTO

  • Boxing For You 
  • Sábado, 29 de setembro, na Arena das Lutas, em São Paulo (SP)  
  • CARD 
  • Esquiva Falcão x Morramad Araújo 
  • Robson Conceição x Eduardo "La Dinamita" Reis 
  • Vitor Siqueira x Kenes Mesquita 
  • Duda Vasconcelos x Lila Furtado

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