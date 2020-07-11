Capixaba Karol Rosa vence Vanessa Melo no UFC 251 na Ilha da Luta

Com um amplo domínio sobre a adversária em sua segunda apresentação no UFC, a capixaba Karol Rosa venceu a também brasileira Vanessa Melo, por decisão unânime (30 a 26, 30 a 26, e 30 a 27), no segundo combate do card preliminar do UFC 251, que aconteceu na noite deste sábado (11), na Ilha da Luta, localizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
A vitória deixou a atleta do Espírito Santo em uma ótima situação no Ultimate, acumulando dois triunfos em dois combates realizados desde quando foi contratada pela organização, em julho do ano passado. Em seu cartel, Karol Rosa tem um total de 12 vitórias e apenas três derrotas no MMA. A capixaba é a primeira mulher do Espírito Santo a assinar com o UFC.
No 1º round, a capixaba rapidamente encontrou a distância e acertou mais vezes a adversária com socos e principalmente com chutes nas pernas, por dentro e por fora da coxa. Faltando um minuto para o fim do round inicial, Karol Rosa conseguiu uma queda e ficou por cima no ground and pound, garantindo a vitória parcial.
No round 2, Vanessa Melo tentou se aproximar da capixaba, mas acabou sendo repelida com socos e chutes mais uma vez. A adversária da capixaba buscou uma queda no double leg, mas Karol Rosa foi pra grade, esgrimou e trocou de posição com a rival. Posteriormente, Karol Rosa conseguiu uma queda na metade do 2º round e começou a pontuar com socos de cima pra baixo e muitas cotoveladas. Faltando um minuto para o fim do round, Karol emendou uma sequência de golpes que quase terminou a luta, demonstrando domínio total do combate até soar o sinal.
O 3º round começou parecido com os dois primeiros, com Karol Rosa mantendo a distância da adversária e evitando a aproximação com jabs de encontro. Faltando dois minutos para o fim da luta, Vanessa Melo buscou a finalização com uma guilhotina, mas o golpe foi defendido pela capixaba. Na reta final, Vanessa Melo tentou imprimir um ritmo de luta mais intenso e acertou alguns socos no rosto da capixaba, tentou encurralar Karol Rosa na grade, mas a capixaba conseguiu facilmente trocar de posição. Nos segundos finais, Karol Rosa pressionou a adversária na grade e até o fim para garantir a vitória.