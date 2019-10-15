Lesão no joelho tira a capixaba Karol Rosa do UFC Cingapura

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Galera, infelizmente lesionei meu joelho durante o camp, estou com uma inflamação no ligamento, sentindo muito dor durante os treinos, acabou ocasionando um cisto e além disso não consigo fazer alguns movimentos. Vou precisar ficar parada durante 1 mês sem treinar e além disso algumas sessões de fisioterapia. Peço desculpas a todas as pessoas que estavam na torcida e que aguardavam minha segunda luta no UFC. Mas ja estou em tratamento e inclusive quero agredecer ao acompanhamento do Dr. Cristiano e a @drarenatacastro a clinica @careclub.ipanema por estarem me ajudando com o tratamento. Prometo que voltarei mais forte e estou ansiosa para voltar aos octógonos do UFC. . . Guys, unfortunately I injured my knee during the camp, I have a ligament inflammation, feeling a lot of pain during training, ended up causing a cyst and besides and I can't make some movements. I will need to stay still for 1 month without training and some physical therapy sessions. I apologize to all the people who were cheering and waiting for my second fight at UFC. But I'm already in treatment and I even want to thank Dr. Cristiano and @drarenatacastro the clinic @careclub.ipanema for helping me with the treatment. I promise I'll be back stronger and looking forward to returning to the UFC octagons. . .