Mãe de Esquiva e Yamaguchi Falcão recebe alta de hospital no ES

Dona Maria Olinda, mãe de Esquiva e Yamaguchi, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (3) Crédito: Redes Sociais

A mãe dos boxeadores capixabas Esquiva e Yamaguchi Falcão recebeu alta do Hospital São Camilo, em Aracruz , nesta quinta-feira (3). De acordo com Esquiva, ela teve um surto nervoso e precisou ser internada na UTI, mas seu estado de saúde já está normalizado. As causas do surto ainda serão investigadas.

Dona Maria Olinda foi internada nesta segunda-feira (31) com falta de ar intensa . Esquiva afirmou que ela ainda terá que ser submetida a mais exames para que as causas do surto sejam identificadas. O pugilista, porém, disse que sua mãe está feliz e já em casa.

"Ela teve alta, tudo certinho, está bem, a própria médica cuidou dela. Ela vai nos ligar depois pra explicar melhor o estado dela, os exames que têm que fazer. Mas ela está bem, já riu muito com a gente. Vamos esperar a médica entrar em contato para poder confirmar certinho pra ver o que foi. Queremos ver o resultado para isso não acontecer mais", contou.

O exame para Covid-19, como já havia informado Esquiva, deu negativo, o que tranquilizou a família Falcão. A assessoria de imprensa do Hospital São Camilo confirmou a informação e explicou que Dona Maria Olinda precisou permanecer por dois dias na UTI e um dia no setor de isolamento até que os resultados ficassem prontos.

APOIO DOS FÃS

Esquiva também agradeceu o apoio dos fãs pelas redes sociais. O pugilista destacou a força dos internautas que torceram pela recuperação de sua mãe. "Quero agradecer a galera que orou. Nas redes sociais, a galera estava na torcida pra que ela ficasse melhor e deu certo. A força das pessoas foi muito importante", acrescentou.