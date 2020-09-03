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Mãe de Esquiva e Yamaguchi Falcão recebe alta de hospital no ES

Esquiva explicou que sua mãe teve um surto nervoso, cujas causas ainda estão sendo investigadas. Ela permaneceu por dois dias na UTI do Hospital São Camilo, em Aracruz

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 17:10
A imagem mostra Esquiva e Yamaguchi Falcão com seu pai abraçando a mãe, Maria Olinda, que recebeu alta do hospital
Dona Maria Olinda, mãe de Esquiva e Yamaguchi, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (3) Crédito: Redes Sociais
A mãe dos boxeadores capixabas Esquiva e Yamaguchi Falcão recebeu alta do Hospital São Camilo, em Aracruz, nesta quinta-feira (3). De acordo com Esquiva, ela teve um surto nervoso e precisou ser internada na UTI, mas seu estado de saúde já está normalizado. As causas do surto ainda serão investigadas.
Dona Maria Olinda foi internada nesta segunda-feira (31) com falta de ar intensa. Esquiva afirmou que ela ainda terá que ser submetida a mais exames para que as causas do surto sejam identificadas. O pugilista, porém, disse que sua mãe está feliz e já em casa.

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"Ela teve alta, tudo certinho, está bem, a própria médica cuidou dela. Ela vai nos ligar depois pra explicar melhor o estado dela, os exames que têm que fazer. Mas ela está bem, já riu muito com a gente. Vamos esperar a médica entrar em contato para poder confirmar certinho pra ver o que foi. Queremos ver o resultado para isso não acontecer mais", contou.
O exame para Covid-19, como já havia informado Esquiva, deu negativo, o que tranquilizou a família Falcão. A assessoria de imprensa do Hospital São Camilo confirmou a informação e explicou que Dona Maria Olinda precisou permanecer por dois dias na UTI e um dia no setor de isolamento até que os resultados ficassem prontos.

APOIO DOS FÃS

Esquiva também agradeceu o apoio dos fãs pelas redes sociais. O pugilista destacou a força dos internautas que torceram pela recuperação de sua mãe. "Quero agradecer a galera que orou. Nas redes sociais, a galera estava na torcida pra que ela ficasse melhor e deu certo. A força das pessoas foi muito importante", acrescentou.

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