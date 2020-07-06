Japoneses acham que Jogos Olímpicos não devem acontecer em 2021, diz pesquisa

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

Uma ampla pesquisa realizada pela Japan News Network (JNN) descobriu que 77% dos entrevistados acham que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 "não podem ser realizadas" no próximo ano. A Olimpíada, que tinha o seu início previsto para este mês, já foi adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus . Enquanto os organizadores planejam os Jogos reorganizados, ainda restam dúvidas sobre se é adequado ou possível realizar o evento em 2021.

Os organizadores disseram anteriormente que procurarão "simplificar" os Jogos no próximo ano para reduzir custos e riscos relacionados à Covid-19. No entanto, na pesquisa da JNN, realizada neste final de semana, 77% dos participantes disseram acreditar que a Olimpíada "não pode ser disputada" em 2021.

Eles não deram uma razão. Apenas 17% disseram achar que "pode ser realizado" no próximo ano. Em março, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) tomaram a decisão sem precedentes de adiar Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 para 2021.