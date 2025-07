Corrida de rua

Inscrições para segunda edição da Maratona do Sol estão abertas

Corrida tem percursos de 10 a 42km pela Orla de Vila Velha, e acontece no dia 10 de agosto

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:36

Inscrições para Maratona do Sol estão abertas Crédito: Bruno Lopes

A Maratona do Sol, um dos maiores eventos de corrida de rua do Espírito Santo, já tem data marcada. A prova acontece no dia 10 de agosto, e conta com percursos de 10km, 21km (meia maratona) e 42km (maratona completa), com largada de diferentes pontos da orla de Vila Velha e chegada na Prainha, aos pés do Convento da Penha. >

Com paisagens naturais e urbanas, o trajeto da corrida passa por locais históricos como a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, na Ponta da Fruta, a Igreja Nossa Senhora da Glória na Barra do Jucu, e a Nova Ponte da Madalena, recém-inaugurada. Além disso, os atletas vão percorrer as praias da Sereia, Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, além do Morro do Moreno e do Farol de Santa Luzia.>

O evento vai contar com postos de hidratação a cada 3km, suporte médico e ambulâncias ao longo do percurso. O tempo máximo para conclusão é de 5 horas para a maratona, 3 horas para a meia maratona e 2 horas para os 10km. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma on-line pelo site.>

“É uma grande satisfação promovermos novamente a Maratona do Sol, que chega à sua segunda edição no Espírito Santo. A gente acredita no poder do esporte e da cultura como agentes de transformação e conexão entre as pessoas”, afirma Gabriela Derenne, diretora da empresa patrocinadora do evento.>

>

Inscrições para Maratona do Sol 2025 estão abertas Crédito: Bruno Lopes

Valores, kits e premiações

Os valores das inscrições variam conforme a distância e o lote. Para a maratona (42km), os preços vão de R$ 75 a R$ 160, com desconto para clientes Claro Clube, idosos e opção gratuita para pessoas com deficiência (PCD). Já na meia maratona, os preços variam entre R$ 70 e R$ 150, e na prova de 10km, entre R$ 65 e R$ 140. >

Ainda há a opção de inscrição solidária, com valor reduzido mediante a doação de 1 litro de leite no momento da retirada do kit. O kit do atleta inclui camisa oficial do evento, número de peito, chip de cronometragem e medalha para todos que concluírem a prova. A retirada será realizada nos dias 8 e 9 de agosto, em local ainda a ser divulgado pela organização.>

A Maratona do Sol vai distribuir troféus e premiações em dinheiro para os cinco primeiros colocados da categoria geral em cada percurso. Os valores vão de R$ 250 a R$ 1.200, dependendo da colocação e da distância.

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta