Mesa-tenista

Hugo Calderano é impedido de viajar aos EUA e fica fora de torneio em Las Vegas

Hugo Calderano não poderá disputar o WTT Grand Smash em Las Vegas, nos Estados Unidos, porque foi impedimento de entrar no país norte-americano. A competição começa nesta quinta-feira (3) e não terá o brasileiro.>

Terceiro colocado no ranking mundial do tênis de mesa, Hugo Calderano foi impedido de entrar nos Estados Unidos para disputar o WTT Grand Smash, em Las Vegas, porque foi a Cuba em 2023.>

O brasileiro possui cidadania portuguesa e, com isso, ele só precisaria informar a própria entrada nos EUA pelo Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, em inglês), já que os países da União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto.>

Calderano efetuou a solicitação, mas não obteve resposta rápida. Quando foi entender o ocorrido com as autoridades americanas, o brasileiro foi informado que estava inelegível para a dispensa do visto porque foi a Cuba em 2023.>