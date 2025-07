Recepção

Com Gabigol puxando a fila, Cruzeiro chega ao ES para disputa da Vitória Cup

Delegação foi recebida por dezenas de torcedores em um hotel na Enseada do Suá, em Vitória. Clube mineiro enfrenta o Defensa Y Justícia nesta quinta-feira (3)

Publicado em 2 de julho de 2025 às 22:59

O Cruzeiro chegou a Vitória na noite desta quarta-feira (2) pensando no duelo contra o Defensa y Justiça, que acontece às 20h, nesta quinta-feira (03), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela Vitória Cup, e ganhou um incentivo a mais para buscar a vitória: dezenas de cruzeirenses recepcionaram o time em hotel na Enseada do Suá.

Um dos principais nomes desse time, o atacante Gabigol foi um dos jogadores mais celebrados pelos torcedores que recepcionaram o Cruzeiro. Técnico do Cabuloso, Leonardo Jardim, ficou muito feliz com a calorosa recepção e parou para tirar fotos com os torcedores.

Matheus Henrique, que está em fase final de recuperação de lesão, não viajou com a equipe. Japa, outro em recuperação de lesão, além de Lautaro e Gamarra, que podem deixar o o time na próxima janela, integram o elenco para a competição.

Gabigol foi um dos jogadores mais celebrados pela torcida do Cruzeiro, na chegada do time em Vitória Crédito: Victor Thomé/Divulgação

No Brasileirão, o Cruzeiro segue na vice-liderança. Com 24 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo, e está vindo de uma pausa de jogos por conta do Super Mundial de Clubes. Última partida do clube mineiro foi no dia 12 de junho no empate em 0 a 0 contra o Vitória.

Jogos do Cruzeiro na Vitória Cup

Na capital capixaba o Cabuloso faz duas partidas, nesta quinta-feira contra o Defensa y Justiça no Kleber Andrade às 20h e no domingo (06) às 16h contra o Banfield, jogos válidos pelo Vitória Cup. Que ainda conta com a Desportiva que jogou nesta quarta-feira no estádio Engenheiro Araripe e foi derrotado por 1 a 0 para o Banfield.

