Preso em flagrante

Ex-jogador do Vasco é solto após prisão com arma e drogas em Cachoeiro

Yago Moreira Silva, de 31 anos, cumpria pena no Centro de Detenção Provisória do município desde que foi preso em dezembro de 2024

O ex-atleta foi preso em flagrante no dia 27 de dezembro de 2024 no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. No dia da prisão, Yago foi abordado pela Polícia Militar carregando uma sacola com mais de cem pinos de cocaína que seriam vendidos na região. >