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Dos campos para o crime

Campeão carioca pelo Vasco é preso em Cachoeiro de Itapemirim

o ex-jogador Yago Moreira, que é natural da cidade do Sul do ES, foi preso com 104 pinos de cocaína e um revólver calibre 38

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 15:11

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

27 dez 2024 às 15:11
Yago Moreira foi preso com arma e drogas em Cachoeiro
Yago Moreira foi preso com arma e drogas em Cachoeiro Crédito: Divulgação PMES // CRVG
O ex-jogador de futebol Yago Moreira Silva, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (26), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito, que é natural da cidade do sul do Estado, foi detido com drogas e portando um revólver. 
De acordo com a Polícia Militar, Yago estaria realizando tráfico de drogas e ostentando armas de fogo em um beco do bairro quando foi abordado por agentes da guarnição. Com ele, estava uma sacola contendo 104 pinos de cocaína e, durante as buscas depois da apreensão, também foi encontrado um revólver calibre 38 na casa do ex-atleta, além de munições e material para embalar os entorpecentes. Todos os materiais foram entregues na 7ª Regional, local para onde foi conduzido o detido.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Quando atleta, Yago teve passagens por Vasco da Gama, onde iniciou sua carreira no futebol e foi campeão carioca em 2015. Ele ainda jogou no Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul), Al-Tadhamon (Kuwait), CSA e Mixto. A reportagem tenta localizar a defesa de Yago e o espaço segue aberto para manifestação.

Ele já tinha sido baleado na mesma região em 2019

Em 2019, Yago sofreu um atentado em Cachoeiro. Na ocasião, o ex-jogador estava na rua quando foi surpreendido por vários disparos efetuados por dois homens em uma moto. Yago foi atingido com um tiro no braço e levado às pressas para o pronto-socorro da unidade hospitalar por moradores que presenciaram a tentativa de homicídio.

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