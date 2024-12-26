Veja o ranking de patrocínios milionários dos clubes brasileiros

Casas de apostas são as principais patrocinadoras dos clubes brasileiros Crédito: iStockphoto

O Palmeiras assinou com a Sportingbet para ser a patrocinadora máster a partir de 2025, e teve um salto nos valores arrecadados anualmente. O Alviverde, porém, permanece como o terceiro maior do Brasil. O Botafogo também está em vias finais de definir seu novo patrocínio master.

O Verdão aumentou a cota fixa no novo contrato. Com a Crefisa, empresa que estampou a marca na camisa por uma década, eram R$ 81 milhões, enquanto com a Sportingbet será de R$ 100 milhões. Flamengo e Corinthians lideram a lista de maiores patrocínios. O Rubro-Negro tem acordo com a PixBet que rende R$ 115 milhões anuais, enquanto o Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte, e o vínculo gira em R$ 103 milhões por ano.

Maiores acordos de patrocínio master

Flamengo (PixBet): R$ 115 milhões/ano Corinthians (Esportes da Sorte): R$ 103 milhões/ano Palmeiras (SportingBet): R$ 100 milhões/ano Vasco (Betfair): R$ 70 milhões/ano Atlético-MG (H2Bet): R$ 60 milhões/ano Botafogo (VBet)* e Santos (Blaze): R$ 55 milhões/ano São Paulo (Superbet): R$ 52 milhões/ano Fluminense (Superbet): R$ 42 milhões/ano Cruzeiro (Betfair): R$ 40 milhões/ano Grêmio e Internacional (ambos Banrisul): R$ 30 milhões/ano Fortaleza (Novibet): R$ 17,5 milhões/ano

No Mercado

Atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo negocia com um novo patrocinador. O vínculo com a Parimatch chega ao fim neste ano e a patrocinadora, inclusive, fez uma postagem em tom de despedida após as conquistas do Alvinegro na temporada. As negociações com a vBet estão adiantadas e em breve o clube deve anunciar o patrocínio que vai render R$ 55 milhões ao ano, com possibilidades de chegar a R$ 70 milhões em casos de títulos e alcance de metas apontadas em contrato.

