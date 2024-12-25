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Queda de Braço

Mano Menezes diz que atrito foi a 'gota d'água' para saída de Marcelo do Fluminense

Em entrevista à Rádio Grenal, técnico tricolor relembrou o ocorrido com um dos principais ídolos da história do clube

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 17:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 dez 2024 às 17:00
Mano Menezes se irritou com Marcelo à beira do gramado do Maracanã
Mano Menezes se irritou com Marcelo à beira do gramado do Maracanã Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Depois de livrar o Fluminense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes voltou a falar sobre o desentendimento com o lateral esquerdo Marcelo, que culminou na rescisão do contrato do experiente jogador com o clube.
Segundo o técnico gaúcho, a discussão à beira do gramado com Marcelo na partida com o Grêmio, válida pela 32ª rodada da competição, foi apenas o estopim para antecipar a saída do jogador, cujo contrato se encerraria no final desta temporada.
"O fato do Marcelo não foi um caso isolado. Nenhuma direção toma nenhuma decisão (na beira do campo) por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d'água", explicou o treinador em entrevista à Rádio Grenal sem entrar em detalhes a respeito dos episódios.
Na ocasião, nos últimos minutos da partida que vinha sendo realizada no Maracanã, o camisa 12 foi chamado por Mano Menezes para entrar no lugar de Lima, mas o técnico disse ter ouvido "algo que não gostou" do lateral e desistiu de colocá-lo em campo. O empate por 2 a 2 entre Fluminense e Grêmio naquele 1º de novembro deixou as duas equipes em situação difícil na parte de baixo da tabela.
No dia seguinte, Marcelo teve o contrato rescindido pelo clube das Laranjeiras. Mano Menezes, por sua vez, levou a equipe tricolor à 13ª posição no Brasileiro, assegurando uma vaga na próxima Copa Sul-Americana, e renovou seu vínculo até dezembro de 2025.
O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro, diante do Sampaio Corrêa, de Saquarema. De férias, os jogadores se reapresentarão em duas datas: o primeiro grupo, no dia 2, e o segundo, com a maioria dos titulares, no dia 8 de janeiro.

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