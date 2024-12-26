Governo proíbe apostas e publicidade do ramo em jogos da Copinha

'Não tem que ter propaganda' de casas de apostas, diz diretora de saúde mental do governo sobre as 'bets' Crédito: Getty Images

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo partidas da Copinha, além de propagandas feitas por marcas do setor. A pasta indicou quatro pontos que estão vedados, sob pena das sanções. No texto, são elencados "oferta de apostas em todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, patrocínios de operadores de apostas no uniforme dos clubes que vão disputar o torneio, publicidade e propaganda em estádios em que serão realizadas as partidas da Copinha e propaganda de agentes operadores de apostas durante a transmissão da partida em meio televisivo, radiofônico e pela internet".

O órgão publicou uma nota técnica sobre o assunto. A medida se baseia no fato de que "a Copa São Paulo de Futebol Júnior trata-se de um torneio de categoria de base, com competições nas quais observa-se a participação de menores de idade". A secretaria apontou que os jogos da Copinha não poderão ser alvos de apostas. "Este entendimento está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor que protege as crianças e jovens como um público vulnerável", diz trecho da nota.