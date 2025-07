Futebol

Real Madrid vence Juventus e passa para as quartas da Copa do Mundo de Clubes

Gonzalo García marca pela 3ª vez na competição, resolve confronto com a Juventus e põe time espanhol nas quartas

Artilheiro do Real Madrid C.F. no Mundial de Clubes da FIFA 2025, o jovem Gonzalo García marcou pela terceira vez na competição e decidiu a classificação o time espanhol para as quartas de final. >

Já a do Real parou em Michele di Gregorio, que conseguiu defender um tiro de dentro da pequena área dado por Jude Bellingham. A segunda etapa deu doses mais avantajadas de emoção para a partida, que ficou mais aberta e com vários chutes perigosos de média distância dados tanto pelos espanhóis quanto pelos italianos.>

Curiosamente, apesar de tantos arremates de fora da área, o gol saiu em uma jogada aérea. Trent Alexander-Arnorld recebeu da direita e levantou na cabela de Gonzalo García. A jovem cria do Real cabeceou com força, no meio do gol e deixou Di Gregorio sem tempo de reação suficiente para evitar que a rede fosse estufada.>