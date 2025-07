Futebol

Palmeiras e Fluminense representam o Brasil no Mundial e europeus ligam ‘alerta’ com queda do City

Torneio da Fifa chega às quartas com dois de três brasileiros possíveis, reedições de finais e queda de europeus

Publicado em 1 de julho de 2025 às 10:43

Fluminense avançou diante da Inter de Milão Crédito: FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

A fase de oitavas de final do Mundial de Clubes foi o fim da linha para metade dos brasileiros no torneio, com quedas de Botafogo e Flamengo. O Brasil, que poderia ter três classificados às quartas, chega com dois representantes (Fluminense e Palmeiras) entre os oito melhores da competição.>

O último brasileiro a jogar nas oitavas foi o Fluminense. Com uma adaptação tática contra a Inter de Milão, o time de Renato Gaúcho surpreendeu e abriu o placar cedo para administrar o resultado e sacramentar a vitória já nos acréscimos.>

Na véspera, o Flamengo caiu para o Bayern de Munique, em duelo que não exigiu tanto dos alemães quanto dos cariocas. “Simplesmente reconhecer a superioridade do adversário, fizeram um grande jogo. São muito bons, já sabíamos disso, e nesse nível qualquer erro é fatal, eles não perdoam”, avaliou o técnico flamenguista Filipe Luís.>

O duelo Palmeiras e Botafogo já garantia um time do País nas quartas, ao passo que já mandava um deles para casa. Os palmeirenses tiveram mais ações, mas eram segurados pelos botafoguenses. Paulinho brilhou na prorrogação para fazer o gol que classificou os paulistas, que agora enfrentam o Chelsea.>

>

O jogo, que reedita a final do Mundial de 2021, será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). Naquela decisão, os paulistas perderam, na prorrogação, por 2 a 1.>

O Fluminense também tem uma “revanche” diante do Manchester City, no mesmo dia, mas mais cedo, às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando. Cariocas e ingleses disputaram o título em 2023, com goleada do time de Guardiola, por 4 a 0.>

Até o momento, são três times de fora da Europa ainda vivos no torneio. O Monterrey tenta se juntar a Palmeiras, Fluminense e Al-Hilal como mais um não-europeu no top-8. A equipe saudita chocou o mundo ao eliminar o poderoso Manchester City na segunda-feira.>

O time mexicano encara o Borussia Dortmund no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nesta terça-feira, às 22h (de Brasília). Mais cedo, às 16h, Real Madrid e Juventus protagonizam um clássico europeu no Hard Rock Stadium, em Miami.>

