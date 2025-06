"Valeu a pena"

Torcedor do Fluminense é demitido, mas vibra com o time em bar de Vitória

João Victor era secretário em uma escola de psicanálise, mas teve problemas nos últimos dias ao acompanhar os jogos do time na Copa do Mundo de Clubes no horário do expediente

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 30 de junho de 2025 às 20:41

Um dos grandes capítulos da história do Fluminense foi escrito nesta segunda-feira (30), e em Jardim da Penha, Vitória, o clima era de euforia e emoção. O bairro se tornou palco de comemorações intensas de tricolores capixabas, que viram o Flu vencer a Inter de Milão e se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.>

O Fluminense venceu a Internazionale por 2 a 0, com gols de Germán Cano e Hércules. Entre os tricolores presentes nos bares da Rua da Lama, gritos de alegria traduziam um sentimento que vai além do esporte. >

Entre os capixabas, João Victor teve seus minutos de destaque em rede nacional ao aparecer na transmissão de Inter de Milão e Fluminense na tela da TV Globo. Em entrevista para o repórter João Brito, da TV Gazeta, ele revelou que foi demitido devido ao amor pelo seu clube de coração. >

João Victor trabalhava como secretário em uma escola de psicanálise e foi demitido do emprego nesta segunda-feira (30). "Eu vim (para o bar) em todos os jogos do Fluminense no Mundial. Aí, como era no meu horário de trabalho, eles acabaram me mandando embora hoje. Mas valeu a pena", assumiu eufórico torcedor.>

Possível revanche contra o Manchester City

Torcedores do Fluminense comemoram a classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa Crédito: Vitor Jubini

Renzo, outro torcedor, confirmou que acreditava desde o começo na vitória, e já projeta como será o confronto contra o Manchester City, provável rival do Flu nas quartas da competição, lembrando do duelo pela final do Intercontinental de 2023, com vitória inglesa sobre os cariocas.>

"Eu acreditava, mas sabia que era muito difícil. Estou muito feliz, a gente conseguiu, e o que importava mesmo era passar. Agora, a revanche vai ser ainda é mais difícil. Preferia o Al-Hilal, mas, se não der, vamos jogar da mesma forma", disse o tricolor confiante.>

