Esquiva Falcão capota com carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha

O boxeador saiu do acidente sem ferimentos. Nas redes sociais, ele exibiu imagens do veículo, que deu perda total

Daniel Marçal

Produtor de Audio CBN / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:59

Esquiva Falcão sofre acidente o ES
Esquiva Falcão sofre acidente no ES Crédito: Reprodução Instagram

"Livramento de Deus". Foi assim que o pugilista capixaba Esquiva Falcão descreveu o acidente que sofreu na manhã desta segunda-feira (22). O medalhista olímpico perdeu o controle e capotou com o carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Em uma de suas redes sociais, ele publicou imagens que mostram como ficou o veículo.

Os vídeos mostram o carro em uma área de mata ao lado da rodovia. Dá pra ver também que o veículo ficou bastate amassado depois do acidente. Nas publicações, é possível ver também um carro da Polícia Militar no local e uma ambulância. Mas, segundo o próprio Esquiva Falcão, ele não teve ferimentos.

"Não sofri um arranhão. O mais importante é que eu estou bem. O carro é um bem material, depois a gente trabalha e compra outro. Isso so mostra como é a vida, você pode perder ela em um piscar de olhos", disse o pugilista.

Nos vídeos publicados por Esquiva nas redes sociais, ele conta que no último domingo (21) esteve em Guarapari com a família, onde curtiu um dia de praia. O acidente aconteceu por volta das 6h, quando ele voltava para sua academia em Vila Velha.

"O carro ficou acabado, deu perda total. Não tinha seguro, eu ia colocar seguro nele, mas demorei e aconteceu isso. Perdi o carro, mas estou bem".

