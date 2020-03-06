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Ginástica Rítmica

De olho na Olimpíada de Tóquio, Natália Gaudio recebe avaliadora

Ginasta capixaba vai apresentar séries novas e intensificar treinos para buscar a tão sonhada vaga olímpica

Publicado em 06 de Março de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 16:42
Natália Gaudio vem treinando forte para buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Edson Reis/Sesport
Integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, a capixaba Natália Gaudio vai receber na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, nesta segunda-feira (09) e terça-feira (10), a professora paranaense Marcia Aversani. A técnica vem para observar e avaliar o desempenho da ginasta em sua preparação para as seletivas que garantem uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem entre julho e agosto deste ano. 
Os encontros, que visam melhorar a qualidade técnica da atleta, acontecerão na segunda-feira (09), das 15h às 19h; já na terça-feira (10), os treinos serão realizados das 9h20 às 18h, com pausa para o almoço entre 12h30 e 14h30. Natália comentou sobre a importância de ser acompanhada por Marcia, que é presidente do comitê técnico da União Pan-Americana de Ginástica. Estou ansiosa para apresentar para ela duas séries novas que foram criadas com o auxílio de uma técnica russa, considerada uma das melhores do mundo. Estou em um ritmo intenso, mas feliz, pois quando treino muito noto a minha evolução. E eu estou vendo minha evolução dia a dia, afirmou a ginasta. 

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Natália também revelou suas expectativas para as apresentações e seus próximos passos. A cada treino conquisto um detalhe a mais e assim vou construindo o caminho certo para as competições. As minhas expectativas são as melhores, pois já estou na reta final e daqui há um mês começo a competir as primeiras copas do mundo para alcançar a Olímpiada. Acredito estar no caminho certo, pois o importante é chegar lá sabendo que dei meu máximo, e assim, o resultado vem, completou.

Outras ginastas também serão observadas 

Além de Natália, durante o período da manhã no segundo dia, Marcia Aversani vai observar as ginastas Emanuelle Felkberg, Luiza Traspadine, Lavínya Azeredo, Thaís Lourencini e Geovanna Santos. Cada atleta irá apresentar um aparelho de sua escolha. Estarão presentes na avaliação a presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG), Sônia Santos, e os membros do Comitê técnico da FESG Monika Queiroz, Flávio Barroca, Luciane Hammes e Katriana Nascimento.

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