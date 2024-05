Corrida da Escola de Aprendizes de Marinheiros vai reunir 1.600 atletas, no domingo

O percurso será de 7,6 quilômetros, tanto para a corrida, quanto para a caminhada, e para a turminha kids

A 5ª edição da Corrida Histórica da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo (Eames) acontecerá neste domingo (2), com a participação de 1.600 atletas. Os participantes partirão de Vitória às 7 horas, saindo da Praça João Beleza, em frente ao Tribunal de Justiça, na Enseada do Suá, passando pela Terceira Ponte e indo em direção à Marinha, na Prainha, em Vila Velha. O fim da competição está previsto para as 11 horas. O trajeto terá 7,6 quilômetros, válido tanto para a corrida quanto para a caminhada e para a categoria infantil. Crianças de 13 anos ou menos poderão participar apenas da caminhada ou da corridinha kids. Os kits da corrida serão entregues nos dias 31 de maio e 1º de junho, das 13 às 17 horas, na sede da EAMES.

Todos os corredores inscritos receberão um kit exclusivo, contendo uma camiseta thermodry, um gym gag, número de peito com chip e medalha Finisher. A caminhada e a corridinha kids não contarão com chip, pois são categorias participativas. O evento é organizado pela Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo – EAMES, em parceria com a empresa Resultado Final, e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha.