Matos e Melo garantem 1ª vitória do Brasil, porém as duplas de Ingrid e de Stefani caem

Matos e Melo venceram no tie-break do terceiro set, já Ingrid Martins levou a virada da dupla cabeça de chave 2, enquanto Luisa Stefani teve de desistir da competição

Matos e Melo enfrentaram os alemães Hendrik Jebens e Constantin Frantzen e saíram na frente, com 7/6 (7/4) no primeiro set. Os europeus reagiram e empataram a partida com 6/4. Em um terceiro set equilibrado, a decisão acabou no tie-break e os brasileiros foram logo abrindo 3 a 1. Mas permitiram a virada para 4 a 3. A parcial mais longa, decidida com quem chega a 10 pontos, foi bastante parelha. E cheia de emoção e reviravoltas. Superando os dois serviços dos alemães, os brasileiros voltaram a mandar no placar, com 6 a 5. Sacar bem era necessário para abrir vantagem. Mas veio um ponto para cada lado.