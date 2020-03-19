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Nova data

Coronavírus: 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike é adiada

A princípio, competição foi remarcada para acontecer no dia 26 de abril, em Santa Teresa

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:36
Copa Capixaba de Mountain Bike Crédito: Euwaldo Novaes Jr
Acatando uma determinação da Secretaria de Estado de Esportes do Espírito Santo (Sesport) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), a Maratona de Santa Teresa, válida como primeira etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike, que aconteceria no sábado (21) e no domingo (22), foi adiada para o dia 26 de abril, devido à crise mundial pelo novo coronavírus. 

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De acordo com o organizador do evento, Sidão Ataíde, a nova data ainda pode sofrer alteração, dependendo de como tudo vai caminhar. Com certeza (somente se não estiver ao nosso alcance) o evento não será cancelado e sim adiado. As inscrições continuam abertas e já temos 428 inscritos, agora com mais tempo vamos buscar a marca inédita de 500 atletas, revelou. 
Ataíde afirma ainda que nesse momento tão difícil a união é fundamental. Vamos nos unir, ouvir as recomendações das autoridades e sonhar com dias melhores. Temos certeza que a nova data vai proporcionar uma festa ainda maior, pois faz parte do DNA da Copa Capixaba de Mountain Bike buscar forças e se superar toda vez que tem um desafio, completou.

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