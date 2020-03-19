Coronavírus: 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike é adiada

Copa Capixaba de Mountain Bike Crédito: Euwaldo Novaes Jr

Acatando uma determinação da Secretaria de Estado de Esportes do Espírito Santo (Sesport) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), a Maratona de Santa Teresa, válida como primeira etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike, que aconteceria no sábado (21) e no domingo (22), foi adiada para o dia 26 de abril, devido à crise mundial pelo novo coronavírus.

De acordo com o organizador do evento, Sidão Ataíde, a nova data ainda pode sofrer alteração, dependendo de como tudo vai caminhar. Com certeza (somente se não estiver ao nosso alcance) o evento não será cancelado e sim adiado. As inscrições continuam abertas e já temos 428 inscritos, agora com mais tempo vamos buscar a marca inédita de 500 atletas, revelou.