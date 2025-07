Automobilismo

Copa Truck estreia corrida noturna e Hugo Cibien está motivado para o desafio

Pela primeira vez em sua história, a competição será realizada de noite, no sábado (12),

Após a etapa de Tarumã, a Copa Truck desembarca em Cascavel, no circuito do Autódromo Internacional Zilma Beux (PR). O destaque é a corrida noturna que acontece no sábado (12), pela primeira vez na história da competição. Além disso, também terá tradicional disputa diurna no domingo (13), o piloto capixaba Hugo Cibien encara com expectativa elevada o desafio inédito.>

O Autódromo de Cascavel, localizado na região oeste do Paraná, é o mais rápido do Brasil. Com 3.058 metros de extensão, a pista conta com oito curvas e quase todas de raio longo, com grandes desafios, como a curva do Bacião e a curva 8, que leva à reta principal. As velocidades alcançadas passam dos 200 km/h e a média de velocidade dos caminhões durante uma volta em Cascavel chega a 140 km/h, mesmo com radar de 160km/h para diminuir a velocidade final no fim da reta oposta.>