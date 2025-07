Novidade

Cruzeiro lança equipe de futebol de areia com sede no Espírito Santo

A cerimônia de lançamento aconteceu nesta sexta-feira (4), e o time vai treinar em Jardim Camburi, em Vitória

Nesta sexta-feira (4) aconteceu o evento oficial de lançamento da nova equipe de futebol de areia do Cruzeiro. A cerimônia aconteceu em uma faculdade particular de Goiabeiras, em Vitória, instituição que também faz parceria com o projeto, além da SEG (Sociedade Esportiva Goiabeiras) e o Clube Capixaba de Vitória. >