Tudo pronto para a Seleção brasileira de basquete treinar em Guarapari

Time masculino do Brasil vai ficar doze dias em terras capixabas, onde vai treinar para disputar a Americup

Publicado em 10 de julho de 2025 às 15:50

Brasil x EUA pelo basquete nas olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo vai ser a casa da Seleção Brasileira de Basquete na preparação para a Americup. A vinda do time masculino do Brasil para terras capixabas foi sacramentada nesta quinta-feira (10), no Palácio Anchieta, em Vitória. >

O governador Renato Casagrande recebeu o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Marcelo Sousa, o presidente da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), Rogério Machado, além de lideranças do Sesc Fecomércio-ES, um dos parceiros do projeto, e confirmou Guarapari como a cidade que vai abrigar a seleção por doze dias.>

"Para o Espírito Santo vai ser uma honra receber a Seleção Brasileira pela primeira vez em nosso estado. E pode ter certeza que vou passar lá para bater uma bolinha", brincou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.>

A Seleção chega ao ES no dia 3 de agosto e fica até o dia 15. Os treinos, hospedagem e demais ações serão realizadas todas dentro do Sesc de Guarapari, estrutura visitada pela CBB no começo de 2025 e aprovada com louvor pela qualidade. "A estrutura do Sesc é impressionante. Visitei toda a área, nosso departamento técnico também. Não há estrutura melhor. Tenho certeza que teremos tudo que precisamos para uma grande preparação no Espírito Santo", disse Marcelo Sousa, presidente da CBB.>

A preparação visa a Americup, entre 22 e 31 de agosto, em Manágua, na Nicáragua, quando o Brasil inicia o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 e vai em busca do título. >

O governador Renato Casagrande recebeu representantes do basquete brasileiro nesta quinta-feira (10) no Palácio Anchieta Crédito: CBB/Divulgação

O Espírito Santo tem uma longa tradição na cessão de atletas para as Seleções Brasileiras, passando pela família Varejão com Sandro, Anderson e agora Iza; também pela família Azevedo, com Luiz Felipe e Márcio; e agora mais recente com Didi Louzada; e Samis Calderón e Sofia Moschen nas categorias de base.>

"A Fecaba está muito feliz com essa presença do Brasil aqui. Mostra a seriedade do nosso trabalho, que começou em 2021, e tem agora esse presente incrível com a vinda do Brasil para cá", falou Rogério Machado, presidente da Fecaba.>

