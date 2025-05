Tênis

Com coragem nos tie breaks, João Fonseca avança em Roland Garros

O brasileiro avançou à terceira rodada do Aberto da França.

Publicado em 29 de maio de 2025 às 16:11

João Fonseca avança no Aberto da França Crédito: Juan Medina/Reuters/Folhapress

Mostrando coragem nos tie-breaks, os games de desempate quando a contagem chega a 6/6, João Fonseca avançou à terceira rodada do Aberto da França. Diante de um público dividido e vibrante, ele superou o tenista loca Pierre-Hugues Herbert, número 147 do mundo, por 7/6, 7/6 e 6/4 em 2 horas e 54 minutos. Ao final da partida, o brasileiro chorou na quadra. >

Agradecer toda a torcida que me acompanhou. Nos últimos jogos, muita pressão veio para o meu lado. Então preciso agradecer minha equipe", disse à ESPN. Ao contrário da estreia, em que atropelou o polonês Hubert Hurkacz, Fonseca não conseguiu golpes tão poderosos e próximos das linhas. O francês aproveitou para equilibrar o jogo, mas no final cometeu duplas faltas e erros em golpes de direita em pontos cruciais.>

A quadra 14, quarta maior de Roland Garros, ficou com seus 2.200 lugares completos. O público foi um espetáculo à parte, com a maioria francesa às vezes silenciada pelos brasileiros, incentivados em alguns momentos pelo próprio Fonseca a vibrar com ele. Antes mesmo do início do jogo, a guerra das torcidas começou, com gritos de "João" e "Pierre-Hugues". Majoritários, os franceses entoaram à capela a Marselhesa, hino nacional, um minuto antes do primeiro saque. "Vai, Corinthians!", respondeu um torcedor brasileiro.>

"Allez, Pierre-Hugues, tes supporters sont là!" ("Vamos, Pierre-Hugues, seus torcedores estão aqui"), incentivava o público local. "Vamos quebrar!", reagiam os brasileiros. Os dois jogadores demonstravam nervosismo em alguns momentos. Fonseca respirava fundo quando precisava do segundo saque. Herbert chegou a errar três vezes seguidas o "toss", o lançamento da bola para o serviço, provocando risos do público e dele mesmo.>

O jogo

O primeiro set se anunciava fácil, quando Fonseca quebrou o saque do francês logo no terceiro game. Mas o ritmo do brasileiro caiu, ele tomou duas quebras de serviço e se viu atrás, 4/2. Foi a vez de Herbert cometer erros e Fonseca devolveu a quebra. No tie break, o brasileiro sacou bem e fechou em 7/4 com um impressionante serviço medido a 223 km/h no último ponto.>

A dinâmica do segundo set foi parecida com o do primeiro. Depois de tomar uma quebra, Fonseca reagiu e a devolveu. Demonstrando cansaço, o francês errava muito no revés, mas compensava nos winners de direita. "Você está na sua casa, Pierre-Hugues!", gritou um apoiador. Com o estímulo do público, Herbert salvou dois set points no 5/4 e levou o jogo para o 6/6.>

No tie-break, Herbert abriu 3/0. "E um, e dois, e três a zero!", cantou a torcida. Fonseca virou para 4/3 com belos saques sem resposta, uma "contradeixada" e uma devolução de saque no pé do francês. Puxando o coro dos brasileiros, Fonseca fechou em novo 7/4. No set decisivo, João passou na frente com uma quebra e manteve o ritmo, fechando em 6/4.>

