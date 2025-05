Automobilismo

Capixaba participa de programa de vivência nas pistas em etapa da Stock Car

Julia Mazzoni integrou a Scuderia Bandeiras no FIA Girls on Track Estágio em Motorsports, em Cascavel-PR

Vinícius Lima

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:16

Júlia na Scuderia Bandeiras Crédito: Daiana Nodari/CFA

Em pleno 2025, há quem ainda acredite que o automobilismo seja exclusivamente masculino, mas Julia Mazzoni, estudante de engenharia mecânica, pensa diferente. No último fim de semana, entre os dia 22 e 25 de maio, foram reunidas dez estudantes de todo o Brasil para participar da segunda etapa do FIA Girls on Track Estágio em Motorsports. O evento aconteceu em Cascavel-PR, e a capixaba de 21 anos, esteve presente e teve a vivência de acompanhar uma equipe da Stock Car.

O projeto em que Julia participou nasceu no objetivo de inserir mulheres no mercado automotivo. A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e a Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) desenvolvem um programa anual que oferece uma série de eventos, workshops e experiências práticas nas pistas para o público feminino.>

"Eu acho que o mais legal foi poder acompanhar uma equipe de corrida e entender como é a estrutura de uma equipe da Stock Car. Fui com outras nove meninas, e cada uma ficou com uma equipe da etapa, e a que fiquei foi muito acolhedora comigo. Foi muito legal poder aprender, acompanhar, e entender como que eles funcionavam. Eu não imaginava que seria da maneira que foi", falou a estudante de engenharia mecânica na Universidade Federal do Espírito Santo, que integrou a Scuderia Bandeiras.>

A iniciativa parte do ideal de não só dar uma experiência única para as estudantes, mas sim, com o objetivo de ser o primeiro contato de uma longa integração no mercado automobilístico, desde a pilotagem até a engenharia por trás dos carros de alta performance, e Julia garante que deseja seguir na carreira, mas segue com os pés no chão.>

"Eu tenho vontade de continuar no automobilismo, mas, agora, meu principal objetivo é me formar. Porque eu sei que, por mais que apareça uma oportunidade, eu não vou conseguir ser contratada como engenheira ainda. Aí, sim, depois disso, eu quero aproveitar esses contatos que fiz e fazer mais alguns cursos, como o de análise de dados - porque nada do que eles usam lá é o que a gente aprende na faculdade. Começar talvez em uma categoria um pouco menor que a Stock Car, mas meu objetivo com certeza é chegar a trabalhar lá", disse.>

Sobre a etapa

Análise de dados é a área que se revelou a queridinha das estudantes de engenharia que participaram do FIA Girls on Track Brasil Estágio em Motorsports na segunda etapa da Stock Car Pro Series, e Rachel Loh, engenheira e integrante da Comissão Feminina de Automobilismo (CFA) e do FIA Girls on Track Brasil, foi a responsável por coordenar o estágio, que reuniu alunas do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.>

“Todas as estagiárias se mostraram empenhadas, felizes por estarem lá. E nós cumprimos nosso papel de proporcionar a experiência. O objetivo principal é que elas saiam do estágio com noção do que é o trabalho em uma equipe de uma categoria top, dos momentos de decisão, da estrutura e hierarquia das equipes, além do grande lucro que é o networking com profissionais que podem ajudá-las a conseguir um emprego no mercado de automobilismo”, disse.>

Rachel Loh e as estagiárias da CFA/FIA GOT BR na Stock Car em 2025 Crédito: Marina Candido/CFA

Próximas etapas e inscrições

A próxima etapa acontece em junho, entre os dias 19 e 21, no Velopark, Nova Santa Rita-RS, na categoria Endurance, com o foco em engenharia, mecânica e comunicação, mas com inscrições já encerradas. Porém, o quarto e quinto estágios ainda estão recebendo candidatas através do link , e acontecem em setembro, em Mina Gerais, e outubro, em São Paulo, respectivamente.>

