Jogos Universitários

Torcida da equipe de Medicina da Ufes é punida por atos homofóbicos

De acordo com pessoas que estiveram nos Jogos Capixabas de Medicina e testemunharam o ocorrido, uma estudante utilizou um megafone para proferir as ofensas contra um competidor

Mesmo com suas atividades encerradas no último domingo (25), a 10ª edição dos Jogos Capixabas de Medicina (JCM) continua repercutindo entre estudantes na Grande Vitória. O evento, que reuniu mais de 12 mil pessoas entre 16 e 25 de maio, no Clube da Estiva, na Serra, teve sua imagem manchada após o registro de supostos ataques homofóbicos a um dos competidores. >

Nas redes sociais e em depoimentos enviados à organização, participantes denunciaram comportamentos discriminatórios por parte de algumas delegações, mais especificamente vindos da torcida de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), contra um aluno da Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, durante uma partida de handebol realizada na noite de sábado (17). O que culminou na suspensão imediata da torcida, que foi proibida de comparecer aos Jogos no último final de semana.>

De acordo com pessoas que estiveram nos Jogos e testemunharam o ocorrido, uma estudante utilizou um megafone para proferir as ofensas contra o aluno de Cachoeiro. Os relatos vão desde ofensas verbais até atos explícitos de preconceito, o que gerou indignação entre os presentes.>

Em nota, a organização do torneio relatou a denúncia e a punição para a torcida. "Foram observadas condutas isoladas por parte de alguns torcedores vinculados à Faculdade de Medicina da UFES, as quais podem ser interpretadas como manifestações de cunho homofóbico. Assim que a organização tomou conhecimento do ocorrido, adotou medidas imediatas para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, em conformidade com os princípios que norteiam o evento. Como medida imediata, a torcida da Faculdade de Medicina da UFES está vetada de participar dos demais jogos desta edição do JCM".>