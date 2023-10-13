Circuito Capixaba de Jiu-jítsu: famílias inteiras participam da competição

Família Simões vai disputar o Circuito Estadual de Jiu-Jítsu em Cariacica Crédito: Divulgação

No fim de semana pós-feriado, o Ifes de Cariacica , em Itacibá, recebe a 6ª etapa estadual do Circuito Capixaba de Jiu-Jítsu, reunindo mais de 700 competidores entre sábado (14) e domingo (15). Entre os atletas, famílias inteiras entram no tatame conciliando esporte e união familiar.

A enfermeira Suely Gomes de Oliveira Simões, de 40 anos, o consultor de vendas Bruno Simões, de 35, e a filha Alana, de 8 anos, ingressaram no jiu-jítsu por causa de familiares que já praticavam a arte juntos e pela grande interação que o esporte proporciona.

Suely participa de competições estaduais assim como o marido e a filha. A enfermeira é campeã do ranking do jiu-jítsu estadual e está no topo da federação como faixa branca. “O jiu-jítsu me deu autoestima, capacidade física, e me mostrou que sou capaz de entender o que meu corpo tem que fazer e chegar onde ele quer para alcançar alguma coisa”, enfatiza Suely.

Família de campeões

Família de Wellis também conta com o jiu-jítsu para mesclar esporte e união familiar Crédito: Divulgação

Na família do supervisor Wellis Ribeiro, de 44 anos, o jiu-jítsu também está ultrapassando gerações. O filho Carlos Henrique, de 18 anos e o sobrinho Evângelo, de 6 anos, também praticam a luta e colecionam muitos campeonatos regionais e estaduais.

“Além de me sentir muito bem treinando, tenho a oportunidade de estar mais próximo do meu filho e sobrinho, acompanhando os dois na vida. Essa etapa do estadual de Cariacica tem algo diferente, um clima muito bom, será um excelente espetáculo”, conclui Wellis, faixa marrom no esporte.

Circuito Capixaba de Jiu-Jítsu - 6ª etapa