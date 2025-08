Altas ondas

Capixabas na luta pelo título de etapa do Mundial de Bodyboarding na Serra

Maylla Venturin, Neymara Carvalho e Bianca Simões, além da carioca Maíra Viana, que reside no estado, entram forte na disputa pelo título da ultima etapa do Circuito, que acontece de 11 a 21 de setembro, na praia de Jacaraípe

Quatro atletas do Brasil aparecem entre as dez melhores do mundo na categoria profissional. Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

O Espírito Santo será, mais uma vez, o centro das atenções do bodyboarding mundial. Entre os dias 11 e 21 de setembro, a praia de Jacaraípe, na Serra, recebe a última etapa feminina do Circuito Mundial da IBC, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025. A disputa é decisiva para a definição das campeãs da temporada e terá forte presença brasileira entre as favoritas ao título. >

Quatro atletas do Brasil aparecem entre as dez melhores do mundo na categoria profissional. Todas têm ligação direta com o Espírito Santo: as capixabas Maylla Venturin, Neymara Carvalho e Bianca Simões, além da carioca Maíra Viana, que reside no estado.>

Maylla, atual número cinco do ranking, é a brasileira mais bem colocada na corrida pelo título. Com 49 anos, é tricampeã brasileira e já bateu na trave três vezes no Mundial. Em 2024, ficou em quinto lugar na classificação geral e conquistou o ouro no Pan-Americano, no Peru.>

Pentacampeã mundial, Neymara Carvalho segue competindo em alto nível aos 49 anos. Também capixaba, ela concilia a carreira com a função de organizadora do evento e com as atividades do Instituto Neymara Carvalho, voltado à formação de atletas e ações sociais. Neymara é uma das principais vozes do bodyboarding feminino e trabalha pelo fortalecimento do esporte dentro e fora do mar.>

Quem também chega forte é Maíra Viana, atual campeã mundial e uma das favoritas ao bicampeonato. Com 37 anos, ela fez história em 2024 ao vencer a última etapa em Sintra, Portugal. Já Bianca Simões, de apenas 19 anos, representa a nova geração. Revelada pelo INC, a atleta é uma das promessas brasileiras e venceu neste ano o inédito Slab Bodyboarding Contest, disputado em Vila Velha.>

Evento celebra o protagonismo feminino no esporte

Mais que competição, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro é um festival que celebra a força e a diversidade das mulheres nas ondas. Com cerca de 120 atletas de mais de 10 países, o evento distribui uma premiação total de 45 mil dólares (cerca de R$ 250 mil) e contempla diversas categorias: Profissional, Pro Junior, Máster, Paratletas (categoria exclusiva do Wahine, sem pontuação para o ranking) e Mães&Filhos (celebrativa).>

A estrutura vai além das baterias. A programação inclui ações socioambientais como aulão social, limpeza de praia, roda de educação ambiental, área kids e o Desafio das Campeãs. Outro destaque é a presença do ônibus do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, o “Ônibus Rosa”.>

Criado em 2021, o Wahine (palavra havaiana que significa "mulher") surgiu com o propósito de valorizar a presença feminina no bodyboarding e estabelecer conexões com as raízes culturais do surfe. A iniciativa é do Instituto Neymara Carvalho, com apoio da IBC (International Bodyboarding Corporation) e patrocínio máster da ArcelorMittal.>

