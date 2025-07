Sonho do acesso

Capixaba Vôlei vai disputar a Superliga C no masculino e no feminino

Com times formados por talentos locais e nomes experientes, Instituto CVC busca vaga na Superliga B nas duas frentes

Publicado em 29 de julho de 2025 às 21:35

Com times formados por talentos locais e nomes experientes, Instituto CVC busca vaga na Superliga B em duas frentes: masculina e feminina Crédito: Caio Vasconcelos

O Espírito Santo terá representantes tanto no feminino quanto no masculino na disputa da Superliga C 2025 de Vôlei, terceira divisão do voleibol nacional. O Instituto CVC/Capixaba Vôlei embarca nesta jornada com duas equipes determinadas a fazer história, cada uma em uma sede diferente da etapa Sudeste, entre os dias 3 e 7 de agosto. >

Estreia histórica no feminino

O time feminino estreia na competição no próximo domingo (3), em São José dos Campos (SP), jogando na Universidade do Vale do Paraíba (Univap) com entrada gratuita ao público. Esta será a primeira participação da equipe na Superliga C, e a responsabilidade é sentida com entusiasmo pelas atletas e comissão técnica. >

“Estou muito feliz em participar desse projeto. Espero que a gente dê nosso melhor e seja o que Deus quiser. Pretendo passar minha experiência para a geração mais nova. A energia está lá em cima”, afirmou Tifany Rodrigues, uma das lideranças da equipe.>

Sob comando do técnico Lourival Correia, o grupo chega com uma mistura de juventude e experiência. “Vamos com o pé no chão. É um projeto que está começando agora, mas não vamos fazer feio. Foram dois meses intensos de treino. Estou vibrante e muito feliz. Em 2021, quando cheguei para trabalhar com as meninas na base, já sonhava com esse momento. Agora queremos buscar o acesso para a Superliga A no futuro”, revelou o treinador.>

Na fase Sudeste, o CVC enfrentará Vôlei São José, Realizar Fupes Inter Santos-SP, Paineiras do Morumby-SP e Sesi-SP. Apenas o campeão da etapa garante vaga direta na fase nacional, além do melhor segundo colocado entre todas as regiões.>

Força e experiência no masculino

Enquanto isso, o time masculino terá pela frente uma fase regional ainda mais disputada em Itaquaquecetuba (SP), com nove equipes divididas em três grupos. Apenas quatro avançam às semifinais: os líderes de cada chave e o melhor segundo lugar. A etapa final da Superliga C reunirá os campeões regionais e dois segundos melhores colocados no geral. Ao fim, quatro times conquistarão acesso à Superliga B 2025/2026. >

O elenco capixaba aposta na experiência internacional do ponteiro Muryllo Coutinho, com passagens por Chipre, Espanha, Albânia e Argentina. “É muito especial voltar a jogar no meu estado. A equipe está mais estruturada, montamos um time forte e unido. Jogar aqui tem uma energia diferente. Podem esperar um grupo guerreiro em quadra”, garantiu.>

Para o técnico Alemão, a evolução do projeto é clara. “Foram dois anos de muito aprendizado. Este ano conseguimos formar uma equipe mais competitiva, com nomes conhecidos do vôlei capixaba. Vamos confiantes em busca da vaga. A Superliga C tem um nível altíssimo e só com muito trabalho conseguiremos nosso objetivo”, declarou.>

