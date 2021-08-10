Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pendurou as luvas

Capixaba Ronaldo Jacaré confirma que se aposentou do MMA

Aos 41 anos, o lutador nascido no ES comunicou em entrevista ao Canal Combate que deixará as competições e se dedicará à academia que abrirá no próximo ano nos EUA

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2021 às 20:51
O capixaba Ronaldo Jacaré garante que está recuperado da síndrome de burnout
O capixaba Ronaldo Jacaré garante que está recuperado da síndrome de burnout Crédito: UFC/Divulgação
O lutador capixaba Ronaldo Jacaré, de 41 anos, anunciou que se aposentou do MMA, modalidade que competiu nos últimos anos e foi uma das grandes estrelas do Pesado do UFC, maior franquia do mundo da modalidade. O especialista e campeão mundial de jiu-jítsu comunicou a decisão em entrevista ao podcast Mundo da Luta, do Canal Combate.

Veja Também

Medalhista olímpico diz ter sido vítima de injúria racial e difamação

Capixaba Didi Louzada acerta contrato milionário com franquia da NBA

"Mais campeões": ES anuncia investimento de R$ 160 milhões em esportes

Nas palavras dele, chegou a hora de parar e repensar a carreira fora do MMA. "Eu já lutei muito, me aposentei muito cedo do jiu-jítsu, eu acho que já lutei muito MMA e não tenho pretensão de voltar a lutar. Acabou mesmo. Estou me aposentando do MMA, e estou voltando ao esporte que eu fiz história, o esporte que gosto demais", contou Jacaré ao Combate.
Tricampeão mundial na faixa preta, Jacaré mantém os treinos e deixou em aberto um retorno às competições nos tatames, mas sem prazo definido. No MMA somou 26 vitórias, 10 derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado).
Morando nos Estados Unidos, o lutador revelou que está abrindo uma academia em Orlando. A Jacaré Jiu-Jitsu Academy deve ser inaugurada no início do próximo ano, e além de preparar novos lutadores, também será voltada para crianças especiais.
Com informações do Canal Combate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MMA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados