Capixaba Ronaldo Jacaré confirma que se aposentou do MMA

O lutador capixaba Ronaldo Jacaré, de 41 anos, anunciou que se aposentou do MMA, modalidade que competiu nos últimos anos e foi uma das grandes estrelas do Pesado do UFC, maior franquia do mundo da modalidade. O especialista e campeão mundial de jiu-jítsu comunicou a decisão em entrevista ao podcast Mundo da Luta, do Canal Combate.
Nas palavras dele, chegou a hora de parar e repensar a carreira fora do MMA. "Eu já lutei muito, me aposentei muito cedo do jiu-jítsu, eu acho que já lutei muito MMA e não tenho pretensão de voltar a lutar. Acabou mesmo. Estou me aposentando do MMA, e estou voltando ao esporte que eu fiz história, o esporte que gosto demais", contou Jacaré ao Combate.
Tricampeão mundial na faixa preta, Jacaré mantém os treinos e deixou em aberto um retorno às competições nos tatames, mas sem prazo definido. No MMA somou 26 vitórias, 10 derrotas e um "No Contest" (luta sem resultado).
Morando nos Estados Unidos, o lutador revelou que está abrindo uma academia em Orlando. A Jacaré Jiu-Jitsu Academy deve ser inaugurada no início do próximo ano, e além de preparar novos lutadores, também será voltada para crianças especiais.
Com informações do Canal Combate