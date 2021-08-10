Capixaba Ronaldo Jacaré confirma que se aposentou do MMA

O lutador capixaba Ronaldo Jacaré, de 41 anos, anunciou que se aposentou do MMA, modalidade que competiu nos últimos anos e foi uma das grandes estrelas do Pesado do UFC, maior franquia do mundo da modalidade. O especialista e campeão mundial de jiu-jítsu comunicou a decisão em entrevista ao podcast

Nas palavras dele, chegou a hora de parar e repensar a carreira fora do MMA. "Eu já lutei muito, me aposentei muito cedo do jiu-jítsu, eu acho que já lutei muito MMA e não tenho pretensão de voltar a lutar. Acabou mesmo. Estou me aposentando do MMA, e estou voltando ao esporte que eu fiz história, o esporte que gosto demais", contou Jacaré ao Combate.