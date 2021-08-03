Capixaba Didi Louzada acerta contrato milionário com franquia da NBA

Didi Louzada foi selecionado no draft de 2019 e já atuou pelo Pelicans. Agora o capixaba renovou por quatro anos com a franquia Crédito: NBA/Divulgação

O capixaba Didi Louzada, de 22 anos, assinou um contrato milionário de quatro anos com a franquia New Orleans Pelicans. A informação foi confirmada pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, referência na cobertura do esporte nos EUA. O Pelicans ativou a oferta qualificatória para o jogador.

Segundo Bobby Marks, também da ESPN, o Pelicans poderá dar a ele um contrato com salário inicial na faixa dos US$1.5 milhão (R$ cerca de 7,7 milhões) sem ter que usar algumas de suas exceções disponíveis. O valor é muito próximo da quantia que ele receberia se a cláusula de extensão automática fosse exercida.

“Eu realmente gostei do que ele fez defensivamente”, disse o ex-técnico da equipe, Stan Van Gundy, em sua estreia na NBA. “Eu achei que ele foi muito bem defensivamente. Ele marcou Luka Doncic, que é um grande jogador. Ele passou pelos espaços, brigou muito, tem uma base muito sólida e se move muito bem. Eu achei muito positivo para o seu primeiro jogo”.

Selecionado na 35a posição do draft de 2019, Didi passou o início da carreira internacional com os australianos do Sydney Kings antes de assinar contrato com o Pelicans no final de abril. Ele ainda chegou a tempo de disputar três jogos da última temporada, abrindo sua carreira na NBA somando oito pontos, três rebotes, três assistências e dois roubos de bola em 56 minutos de ação.