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Capixaba Didi Louzada acerta contrato milionário com franquia da NBA

O ala/armador nascido em Cachoeiro de Itapemirim voltou à liga norte-americana após passagem exitosa na Austrália e assinou por quatro anos com o New Orleans Pelicans

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 20:25
Didi Louzada
Didi Louzada foi selecionado no draft de 2019 e já atuou pelo Pelicans. Agora o capixaba renovou por quatro anos com a franquia Crédito: NBA/Divulgação
O capixaba Didi Louzada, de 22 anos, assinou um contrato milionário de quatro anos com a franquia New Orleans Pelicans. A informação foi confirmada pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, referência na cobertura do esporte nos EUA. O Pelicans ativou a oferta qualificatória para o jogador.
Segundo Bobby Marks, também da ESPN, o Pelicans poderá dar a ele um contrato com salário inicial na faixa dos US$1.5 milhão (R$ cerca de 7,7 milhões) sem ter que usar algumas de suas exceções disponíveis. O valor é muito próximo da quantia que ele receberia se a cláusula de extensão automática fosse exercida.
“Eu realmente gostei do que ele fez defensivamente”, disse o ex-técnico da equipe, Stan Van Gundy, em sua estreia na NBA. “Eu achei que ele foi muito bem defensivamente. Ele marcou Luka Doncic, que é um grande jogador. Ele passou pelos espaços, brigou muito, tem uma base muito sólida e se move muito bem. Eu achei muito positivo para o seu primeiro jogo”.
Selecionado na 35a posição do draft de 2019, Didi passou o início da carreira internacional com os australianos do Sydney Kings antes de assinar contrato com o Pelicans no final de abril. Ele ainda chegou a tempo de disputar três jogos da última temporada, abrindo sua carreira na NBA somando oito pontos, três rebotes, três assistências e dois roubos de bola em 56 minutos de ação.
Apesar de o Pelicans renovar o acordo de Didi Louzada, os valores ainda não foram oficialmente divulgados.

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